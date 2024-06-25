مبـــروك النجــاح.. رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح عموم محافظات العراق

ظهرت الآن نتائج السادس ابتدائي محافظه بغداد يمكن لجميع الطلاب في مختلف المدارس الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق أو موقع نتائجنا، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنها غير مسؤولة عن أي مواقع أخرى تعمل خارج اشرافها، وبناء على طلبكم سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال الإنترنت.

نتائج السادس ابتدائي محافظه بغداد

يجب على جميع الطلاب الذين يرغبوا في الاستعلام عن نتائج الصف السادس ابتدائي اتباع الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر قم بزيارة الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. بعد يجب على الطالب تحديد المحافظة المقيم بها. في تلك الخطوة سوف يتم عرض قائمة توضح كافة المدارس الموجودة في تلك المحافظة. قم بالدخول على المدرسة المقيد بها الطالب وسوف تحصل على مجموعة من روابط جوجل درايف بمجرد أن تقوم بالدخول عليها سوف تجد جميع أسماء الطلاب بالدرجات. يمكنك أيضا تحميل الملف بصيغة pdf والاحتفاظ بنسخة منه على جهازك.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي محافظه بغداد نتائجنا

يمكنك أيضا الاستعلام عن النتيجة من خلال منصة نتائجنا وهذا باتباع الخطوات التالية:

أولا قم بفتح الصفحة الرسمية لمنصة نتائجنا. ثانيا يتطلب منك تحديد المديرية التابع لها الطالب. ثالثا قم بالنقر على خيار ملفات جوجل درايف. رابعا يجب كتابة اسم المدرسة المقيد بها. أخيرا انقر على استعلام وسوف تظهر لك النتيجة بالدرجات.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن النتائج في مجموعة من المحافظات ومنها: الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة 1، دهوك، كربلاء، المثنى ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها الآن.