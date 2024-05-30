“تــم الــرفــع results✅“ نتائج السادس ابتدائي محافظة نينوى الدور الأول 2024 mlazemna

ندى تاريخ النشر
“تــم الــرفــع results✅“ نتائج السادس ابتدائي محافظة نينوى الدور الأول 2024 mlazemna
نتائج السادس ابتدائي محافظه ديالى

من أكثر الأسئلة الشائعة في تلك الفترة هي موعد ظهور نتائج السادس ابتدائي محافظة نينوي وذلك بعد أن انتهوا جميع الطلاب من أداء الامتحانات يرغبوا في التعرف على النتيجة حتى يطمئنوا وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء موقع إلكتروني يمكن لجميع الطلاب في عموم المحافظات الاستعلام عن النتائج من خلاله، كما صرحت أيضا عن موعد ظهور النتيجة وبالتحديد بعد أن قامت بالإعلان عن نتائج محافظة الرصافة الاولى وكان هذا يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وذلك ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج السادس ابتدائي محافظة نينوي

يمكنك الآن بكل سهولة الاطلاع على نتائج الصف السادس ابتدائي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس وهذا بعد أن تقوم بإجراء الخطوات التالية:

  1. أولا عند الاستعلام عن النتائج قم بالدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في العراق، أو موقع نتائجنا.
  2. ثم بعد ذلك يتطلب منك مجموعة من البيانات التي يجب كتابها من أجل تسجيل الدخول إلى الموقع.
  3. في تلك الخطوة من الصفحة الرئيسية قم بالانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية ومنها اضغط على نتائج السادس الابتدائي.
  4. سوف يتطلب منك كتابة المديرية التابع لها ويجب عليك تدوين رقم جلوس الطالب.
  5. أخيرا بمجرد أن تضغط على خانة استعلام سوف تظهر لك النتيجة على الفور ويمكنك تحميلها بصيغة pdf على جهازك.

موعد ظهور نتائج السادس ابتدائي

نتائج السادس ابتدائي محافظه ديالى
نتائج السادس ابتدائي محافظه ديالى

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم رفع النتائج على الموقع حتى الوقت الحالي والسبب أن الاختبارات مازالت قيد التصحيح ولكن من المقرر الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
ندى

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“لو عرفت فوائدها مش هتبطل تاكلها” .. تناول الملوخية يساعد في تخفيف الوزن الزائد في اسبوع واحد
إنضم لقناتنا على تيليجرام