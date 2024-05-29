“ألف مبروك النجاح للجميع” ظهرت نتائج الثالث متوسط 2024 بالإسم في جميع المحافظات

أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية لينك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في جميع المحافظات، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المستمر بخطواته السريعة، حيث يعد هذا التطور جزءًا من العملية التعليمية، فبإمكان الطالب الحصول على النتائج إلكترونياً من أي مكان بدلاً من الكشوف الورقية.

نتائج الثالث متوسط 2024 بدون رقم امتحاني

إن الحصول على النتائج الكترونيا يسهل على الطالب وولي الأمر ويوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة وانتظار النتائج الورقية، ويتم عرض النتائج حسب التقسيمات الإدارية للمحافظات، أي يعني ذلك أن كل محافظة تعلن عن نتائجها بشكل مستقل، وذلك للتسهيل على الطلاب للحصول على النتيجة وعدم الضغط على المواقع الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

أعلن وزير التربية والتعليم العراقي الدكتور ابراهيم نامس الجبوري، أنه تم وضع رابط لأولياء الأمور للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024، ولمعرفة النتائج عليك إتباع بعض الخطوات التالية: