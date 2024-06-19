استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول برقم المقعد كشوفات pdf المحافظات كلش

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول برقم المقعد كشوفات pdf المحافظات كلش
استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول برقم المقعد باقي ساعات قليلة عن ظهور نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق سواء الطلاب أو أولياء أمورهم، ينتظرون  بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الرصافة الأولى التي ظهرت بالفعل على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا باستخدام رقم المقعد، ويسارع الطلاب وأولياء الأمور بحماس للبحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024.

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول برقم المقعد

بعد إعلان نتائج الطلاب في الرصافة الأولى، كثف الطلاب في جميع أنحاء العراق بحثهم عن موعد ظهور النتائج، وأعلنت محافظة الكرخ 1 والكرخ 2 أن النتائج قد تم ظهورها في يوم الخميس الموافق 23 مايو ويمكن التحقق منها باتباع الخطوات التالية:

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول برقم المقعد
استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول برقم المقعد
  • يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية والدخول إليه.
  • النقر على نتيجة الصف السادس الابتدائي.
  • تحديد الدور الاول 2024.
  • أدخل أسم الطالب والرقم الامتحاني.
  • النقر على ايقونة استعلام.
  • الانتقال إلى نافذة نتيجة الطالب.

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق

تزداد محركات البحث حول البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024، حيث تتوفر النتائج على موقع نتائجنا ويمكن التحقق منها بإتباع عدة خطوات وهى كالتالي:

  • الوصول إلى موقع نتائجنا.
  • يتم انتقاء نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق من القائمة.
  • تحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
  • انقر على زر التنزيل ليتمكن الطلاب من تحميل نتائجهم والبحث عنها في قوائم المدرسة التي ينتمون إليها.
نتائج السادس الابتدائي لعام 2024 في العراق
استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق

اعتراضات نتيجة الثالث المتوسط العراق

عند صدور نتائج الطلاب في حال رغبة الطلاب في تقديم اعتراضاتهم ويمكنهم ذلك بناء على تأكيد وزارة التربية العراقية.

ويمكن لطلاب الرصافة الأولى الآن تقديم الاعتراض بعد الإعلان الرسمي للنتائج على موقع الوزارة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
علاء محمد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
شغال.. إذاعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024 في هذا الموعد
إنضم لقناتنا على واتساب