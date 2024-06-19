استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول برقم المقعد كشوفات pdf المحافظات كلش

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول برقم المقعد باقي ساعات قليلة عن ظهور نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق سواء الطلاب أو أولياء أمورهم، ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الرصافة الأولى التي ظهرت بالفعل على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا باستخدام رقم المقعد، ويسارع الطلاب وأولياء الأمور بحماس للبحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024.

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول برقم المقعد

بعد إعلان نتائج الطلاب في الرصافة الأولى، كثف الطلاب في جميع أنحاء العراق بحثهم عن موعد ظهور النتائج، وأعلنت محافظة الكرخ 1 والكرخ 2 أن النتائج قد تم ظهورها في يوم الخميس الموافق 23 مايو ويمكن التحقق منها باتباع الخطوات التالية:

يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية والدخول إليه.

النقر على نتيجة الصف السادس الابتدائي.

تحديد الدور الاول 2024.

أدخل أسم الطالب والرقم الامتحاني.

النقر على ايقونة استعلام.

الانتقال إلى نافذة نتيجة الطالب.

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق

تزداد محركات البحث حول البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024، حيث تتوفر النتائج على موقع نتائجنا ويمكن التحقق منها بإتباع عدة خطوات وهى كالتالي:

الوصول إلى موقع نتائجنا.

يتم انتقاء نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق من القائمة.

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

انقر على زر التنزيل ليتمكن الطلاب من تحميل نتائجهم والبحث عنها في قوائم المدرسة التي ينتمون إليها.

اعتراضات نتيجة الثالث المتوسط العراق

عند صدور نتائج الطلاب في حال رغبة الطلاب في تقديم اعتراضاتهم ويمكنهم ذلك بناء على تأكيد وزارة التربية العراقية.

ويمكن لطلاب الرصافة الأولى الآن تقديم الاعتراض بعد الإعلان الرسمي للنتائج على موقع الوزارة.