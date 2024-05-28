“مبارك لجميع الطلاب” وزارة التربية الوطنية تعلن عن رابط نتائج السادس الابتدائي عقيل وساف عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com

قامت التربية والتعليم في دولة العراق بإطلاق رابط نتائج السادس الابتدائي عقيل وساف، حيث أنه يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالسادس الابتدائي تدريجيًا، حيث يتم الإعلان عن النتائج في المحافظات التي تنتهي فيها عمليتي التصحيح والمراجعة مباشرة، حيث يتم تصحيح ومراجعة كافة الأوراق بدقة حيث يحصل كل طالب على المجموع الذي يستحقه، وكشفت التربية والتعليم أن النتائج سوف يتم الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بها إلكترونيًا.

رابط نتائج السادس الابتدائي عقيل وساف

طرحت التربية والتعليم رابط نتائج السادس الابتدائي عقيل وساف، وهذا الرابط هو الذي يسهل على جميع الطلاب استخراج النتائج التي حصلوا عليها إلكترونيًا، فهي من أكثر الأمور التي يهتم بها الطلاب بعد نهاية فترة الاختبارات، حيث أنها تقيس مدى تحصيل الطالب لمختلف المواد والمقررات العلمية، ولكي يتم استخراج النتائج الخاصة بالسادس الابتدائي يجب القيام بما يلي:

فتح موقع التربية والتعليم العراقية في العراق.

إجراء الخطوة التي يتم بها تسجيل الدخول إلى الموقع.

اختيار الخدمة التي يتم بها الإطلاع على نتائج الطلاب.

تحديد الصف السادس الابتدائي.

اختيار محافظة الطالب عقيل أو ساف.

تسجيل اسم الطالب مع رقم جلوسه.

الضغط على عرض النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي من موقع نتائجنا

تم إنشاء موقع إلكتروني متخصص في عرض النتائج التي يحصل عليها الطلاب في كافة المواد العلمية، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين الحصول على نتائج أبنائهم، وهذا الموقع يتم الاطلاع على النتائج من خلاله عن طريق الآتي:

فتح الرابط الخاص بموقع نتائجنا .

تسجيل الدخول على الموقع.

اختيار النتائج للسادس الابتدائي.

تحديد محافظة الطالب.

تسجيل اسم الطالب ثم إدخال رقم الجلوس.

اختيار عرض نتيجة الطالب.

توزيع درجات السادس الابتدائي

يتم توزيع درجات امتحانات الصف السادس على ستة مواد وهي “اللغة العربية، الاجتماعيات، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، العلوم”، فيما يتم توضيح في بيان النجاح أن كان الطالب راسب أو مكمل لامتحانات الدور الثاني، بحيث يكون توزيع للدرجة النهائية في كل مادة من 100 درجة وتكون درجة النجاح من 50.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي بسهولة وسرعة.