خطوات شحن شدات ببجي 2024 pubg على الهاتف.. اشحن والعب

شحن شدات ببجي، منذ سنوات تم إصدار لعبة ببجي على الأجهزة الذكية وحازت وقتها على شهرة واسعة وانتشار كبير فقد جذبت الملايين من كافة الجنسيات والأعمار بسبب طابعها المختلف والمثير، فهي لعبة مغامرات تشهد تنافس بين أكثر من لاعب ويحاول كلا منهم تحقيق المهمة المطلوبة منه والتقدم أكثر والقضاء على أي عدو يظهر أمامه، ويمكنه بسهولة إنجاز كل مهامه والوصول لهدفه بشكل أسرع باستخدام شدات ببجي والتي سنوضح لكم في هذا المقال كيفية شحنها، وكذلك خطوات تحديث لعبة ببجي وتحميل الإصدار الأخير منها.

خطوات شحن شدات ببجي 2024 pubg على الهاتف يستخدم لاعب ببجي العديد من الأسلحة والمعدات التي تساعده في تجاوز أي عوائق قد تقابله أثناء اللعب، ويحتاج البعض الى أسلحة وذخائر إضافية ومنوعه لتمنحه الأفضلية على منافسيه، وقد يساعده على ذلك شحن شدات ببجي التي تعطيه خصائص إضافية ومزايا متعددة، وتجعله يتمتع بلعب أقوى وسلس أكثر، وفيما يلي طريقة شحن شدات ببجي بالخطوات : من متصفح جوجل ابحث عن موقع “medisbuy”.

ادخل الى الموقع واكتب الرقم التعريفي لحسابك في اللعبة ID في الخانة المخصصة.

بعد التحقق من صحة حسابك قم بتحديد كمية الشدات التي ترغب بشحنها.

سيكون عليك بعدها اتباع خطوات الدفع الالكتروني، اكتب رقم بطاقتك الائتمانية.

انقر على “موافق” وبعدها سيصلك إشعار أن عملية الشحن قد تمت وأضيفت الى حسابك الشدات الجديدة. تنزيل آخر تحديث لعبة ببجي في التحديث الأخير للعبة ببجي تم حل المشاكل التقنية وإضافة تحسينات جديدة على اللعبة، وفيمل يلي طريقة تحميل أحدث إصدار لعبة ببجي : من هاتفك ادخل الى تطبيق جوجل بلاي.

اكتب PUBG في شريط البحث واضغط على علامة البحث.

اضغط على “تحديث” أو “تحميل” وانتظر حتى انتهاء عملية التثبيت.