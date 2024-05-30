طريقة تحميل لعبة GTA على الكمبيوتر والهاتف Grand Theft Auto V النسخة الجديدة 2024

نقدم لكم طريقة تحميل لعبة GTA على الكمبيوتر والهاتف، تلك اللعبة التي تعد من أهم الألعاب الإلكترونية في الآونة الأخيرة، وتجري أحداثها في مدينة خيالية اسمها لوس سانتوس، يتم فيها مغامرات مثيرة وتحديات متنوعة في عالم مفتوح للتجوال والاستكشاف، لذلك يرغب الكثير من الاشخاص في الحصول علي طريقة تحميل grand theft auto 2024 مجاناً، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نكشف لكم الخطوات.

طريقة تحميل لعبة GTA على الكمبيوتر والهاتف

يمكنكم تنزيل الإصدار الجديد تنزيل من لعبة GTA علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفقًا إلى الخطوات التالية:

التوجه إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Rockstar Games من خلال الرابط التالي rockstargames.com.

تسجيل الدخول عن طريق إضافة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

في حالة إذا لم يكن لديك حساب يجب إنشاء حساب جديد.

اختيار نسخة اللعبة جراند ثقف اوتو 2024 التي ترغب في الحصول عليها وتحميلها.

التي ترغب في الحصول عليها وتحميلها. يجب دفع الرسوم المالية المطلوبة للعبة وذلك حسب الطلب مع مراعاة اتباع التعليمات المطلوبة للشراء.

بعد الانتهاء من عملية الشراء سوف يتم تحميل اللعبة مباشر علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك ومتابعة طرق التثبيت.

طريقة تحميل لعبة GTA علي جوال الايفون

الذَّهاب إلي متجر الايفون App Store.

بعد فتح التطبيق.

الدخول علي البحث وكتابة اسم اللعبة Grand theft auto.

الضغط بعدها علي كلمة بحث.

يتم عرض النسخ المتاحة أمامك يلزم اختيار النسخة التي ترغب فيها للتنزيل.

النقر علي كلمة تنزيل عن طريق كلمة المرور الخاصة بك.

بعد الانتهاء من التحميل يتم تنزيلها وتثبيتها علي جهازك.

أخيرًا نقوم بالضغط علي اللعبة للعب والاستمتاع علي جوال الايفون الخاص بك.

تنزيل وتحميل الإصدار الجديد لعبة GTA علي هاتف الاندرويد

علي هاتف الاندرويد الدخول علي متجر جوجل بلاي الخاص بالهاتف الاندرويد في حالة الاتصال بشبكة الأنترنت.

التوجه إلي البحث بالمتجر وكتابة اسم اللعبة.

النقر على البحث والانتظار.

يتم مشاهدة النسخ المتاحة من اللعبة أمامك.

تحديد النسخة التي ترغب في تحميلها.

يتم تنزيلها في الحال.

بعد تحميلها يتم فتح اللعبة وتشغيلها والاستمتاع بها.

خصائص اللعبة GTA