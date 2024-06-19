استمتعي بأفضل المسلسلات.. تردد قناة زي الوان الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة زي الوان الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات يبحث عنه الكثير حيث أن قناة زي الوان من أهم وأبرز القنوات العاملة على عرض الكثير من البرامج والمسلسلات المختلفة كما أنها الأكثر شهرة مقارنة بغيرها من القنوات الاخرى بذات المجال لذلك يبحث العديد عن ترددها الجديد لما نالته من إعجاب المشاهدين بكافة أنحاء العالم ويرجع هذا إلى عرضها مختلف المحتويات التي تجذب انتباه الكثير من المتابعين من مختلف الفئات وكل ما هو معجب بالدراما الهندية.

تردد قناة زي الوان الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

يأتي تردد القناه، كما يلي:

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

الاستقطاب راسي.

معدل الترميز 27500.

التردد 11277.

القمر الصناعي نايل سات.

أهم مسلسلات قناة زي الوان

تعمل القناه على عرض العديد من البرامج والمسلسلات الحصرية و المفضلة لدى العديد ومن أهم ما تعرضه من مسلسلات أكثر مشاهدة ما يلي:

مسلسل التفاح الحرام ويتم عرضه بداية من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة.

مسلسل الرابطة الجزء الثاني ويعرض بداية من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء بتمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

مسلسل فضيله خانم الجزء الثاني ويتم عرضه بداية من يوم السبت اليوم إلى الثلاثاء بتمام الساعة 6:00 مساء.

مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني ويتم عرضه بداية من يوم السبت ليوم الاربعاء الساعة 5:00 مساء بتوقيت السعودية.

من أهم البرامج التي يتم عرضها برنامج زي كونكت بالعربي الجزء الثالث وبرنامج أحلى ناس و يعرضون بيوم الجمعة.

قناه زي الوان

تعد من أهم القنوات الرائجة ويرجع هذا لعرضها محتوى مختلف من نوعه ومناسب مع كافة الفئات وتعرض أعداد كبيرة من المسلسلات الأكثر بحثا لدى المتابعين والمناسبة مع كافة المتابعين.