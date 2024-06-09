مش هتشوفي بقعة في الحنفية تاني.. مكونات وطريقة تنظيف الحنفيات من الجير والصدأ بكل سهولة

تنظيف الحنفيات من الجير و الصدأ من أهم الامور التي تشغل بال الكثير وخصوصاً لدى سيدات المنازل حيث أن حنفيات المطابخ و الحمامات ضمن ما يتوجب الحفاظ على نظافته بشكل دائم ويرجع هذا لأنها مصدر الماء المستخدم بالطبخ أو في الشرب وغيرهم من الامور الاخرى إضافة إلى المظهر العام الذي يدل على نظافة المنزل كما أن الجير و الصدأ يؤثر بشكل مباشر على مظهر وأداء الحنفيات.

طرق تنظيف الحنفيات من الجير و الصدأ

يمكن تنظيف حنفيات الحمامات والمطابخ من الصدأ والجير المتراكم عليها خلال بعض من المواد الطبيعية المتواجدة بكل منزل أو عبر استخدام بعضاً من المنظفات الكيماوية المتعارف عليها في تنظيف الحنفيات ومن أهم الطرق المستخدمة دون تكاليف باهظة ما يلي:

بيكربونات الصودا من أهم المكونات المستخدمة بالقضاء على الصدأ والجير عبر إضافتها مع ماء و مزجهما جيداً للحصول على عجينة مناسبة.

ثم قم بوضع العجينة على الحنفيات وتركها لمدة تصل إلى 15 دقيقة .

بعد انتهاء المدة استخدم ليفة أو فرشاة أو سلك ناعم لتنظيف الجير و الصدأ من الحنفيات ثم شطفها بالماء جيداً .

طريقة اخرى لتنظيف الحنفيات من الصدأ والجير

هناك الكثير من الطرق الطبيعية المستخدمة وبعدما قمنا بذكر بيكربونات الصودا من أهم المكونات المستخدمة بإزالة الصدأ والجير هناك بعضا من الطرق الاخرى ومنها الخل الأبيض اتبع الاتي: