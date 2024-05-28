اعمليها في البيت لأطفالك.. مكونات وطريقة تحضير فطيرة الحليب القطنية بالمنزل

فطيرة الحليب القطنية تعتبر ضمن أشهر الفطائر التي اشتهرت الفترات الأخيرة على مستوى العالم العربي كما أنها ضمن المخبوزات والمعجنات المفضلة لدى الكثير بشكل عام ومحببة للكبار والصغار وأصبحت حالياً من أولى المعجنات التي زاد عليها الطلب كثيراً مؤخرا ويرجع هذا إلى طعمها المميز والشهي ومناسبة في العشاء والفطور كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو الخطوات الصعبة في تحضيرها.

طريقة تحضير فطيرة الحليب القطنية

هناك بعض من المكونات الواجب توافرها وخطوات يتوجب عليك اتباعها لتحضير فطيرة الحليب القطنية اتبع الاتي:

المكونات

إناء عميق، رشة من الملح وملعقتين من البيكنج باودر والسكر و الخميرة الفورية .

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي و ٥ ملاعق من الزيت.

قدر ٤ أكواب من الدقيق المحدد إلى مخبوزات وعدد 2 كوب من الحليب.

خطوات تحضير فطائر الحليب القطنية