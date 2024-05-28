اعمليها في البيت لأطفالك.. مكونات وطريقة تحضير فطيرة الحليب القطنية بالمنزل

فطيرة الحليب القطنية تعتبر ضمن أشهر الفطائر التي اشتهرت الفترات الأخيرة على مستوى العالم العربي كما أنها ضمن المخبوزات والمعجنات المفضلة لدى الكثير بشكل عام ومحببة للكبار والصغار وأصبحت حالياً من أولى المعجنات التي زاد عليها الطلب كثيراً مؤخرا ويرجع هذا إلى طعمها المميز والشهي ومناسبة في العشاء والفطور كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو الخطوات الصعبة في تحضيرها.
طريقة تحضير فطيرة الحليب القطنية
هناك بعض من المكونات الواجب توافرها وخطوات يتوجب عليك اتباعها لتحضير فطيرة الحليب القطنية اتبع الاتي:
المكونات
- إناء عميق، رشة من الملح وملعقتين من البيكنج باودر والسكر و الخميرة الفورية.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من الزبادي و ٥ ملاعق من الزيت.
- قدر ٤ أكواب من الدقيق المحدد إلى مخبوزات وعدد 2 كوب من الحليب.
خطوات تحضير فطائر الحليب القطنية
- قم بسكب الزبادي والحليب و الخميرة والزيت والسكر في الإناء التي قمنا بذكره سابقاً ثم قم بتقليب كافة المكونات معاً باستخدام المضرب الكهربائي أو عبر المضرب اليدوي وعليك الاستمرار في الخلط لحين تتجانس كافة المكونات مع بعضها والحصول على مزيج ناعم دون أي تكتلات.
- ثم انزل البيكنج باودر والدقيق والملح بداخل الإناء وتحريك المزيج لمدة تصل إلى 15 دقيقة للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة في ذات الوقت.
- قم بسكب العجينة بإناء اخر و تغليفها و اتركها لحين ترتاح بمكان دافئ لمدة تصل إلى ساعة أو ساعة ونص تقريباً لحين يتضاعف حجمها و تختمر.
- قطع العجينة لأجزاء متساوية بالحجم وقم بتجهيز الحشوة المناسبة و المفضلة لديك سواء إذا كان من قطع الفراخ أو اللحوم المطبوخة أو الجبنة بكافة أنواعها والعديد من الحشوات الاخرى المختلفة المفضلة.
- افرد قطعة العجين واضف الحشوة المفضلة لديك و غلقها جيداً وضعها بصينية اخرى مدهونة بالزيت من الاسفل والأعلى ثم ضعها بفرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة تصل ل 180 و اتركها لحين تصل إلى اللون الذهبي الفاتح.