“اضبط بسرعة لأطفالك” .. تردد قناة وناسة الجديد بإشارة قوية بدون تشويش لمتابعة أفلام الكرتون 1445

يتساءل العديد من الآباء والأمهات عن التردد الجديد لقناة وناسة المختصة بالأطفال، فهي من أفضل القنوات التي تعمل على تقديم محتوى مميز ومختلف يسلي جميع الأطفال، وتعرض القناة البرامج التعليمية والترفيهية التي تساعد أولادكم في تعليم الأخلاق والسلوك القويم، وتعمل على تقديم محتوى يناسب جميع المراحل العمرية، وأصبحت القناة هي الأفضل والاحسن لكافة الأطفال ولجميع أولياء الأمور لترك أولادهم أمامها دون قلق أو خوف، وفي هذا المقال سنوضح لكم التردد الجديد الخاص بقناة وناسة لتحسين جودة القناة، ونتعرف معا على اهم مميزات القناة.

تردد قناة وناسة

إن كنت ترغب في ضبط قناة وناسة على الجهاز الخاص بك في المنزل، فيجب عليك اتباع الخطوات الآتية.

تتواجد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد الخاص بالقناة 11470.

بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.

الاستقطاب الخاص بقناة وناسة يكون عمودي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

جودة القناة تكون HD.

أما عن التردد الجديد الخاص بقناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات

التردد الجديد يكون 11270.

الاستقطاب الخاص بالقناة يكون عمودي.

بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

بالنسبة لجودة القناة الفضائية وناسة تكون

مميزات قناة وناسة

يوجد العديد من المميزات لقناة وناسة ومن أهمها: