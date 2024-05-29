“اعرف الآن” .. شروط الحصول على الإقامة الزرقاء بالإمارات 1445 وفئات يحق لها الحصول عليها

تم إعلان قرار رسمي من قبل رئيس الإمارات العربية المتحدة، بالكشف عن الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات العربية تكون إقامة في البلد لا تزيد مدتها عن عشر سنوات، ويتم إعطاؤها لجميع العاملين في مجال تحسين البيئة، وغيرها من الوظائف التي تساعد في تقدم الدولة والنهوض بها، ويتم التقديم فيها عن طريق الجهات المختصة بالهيئة الاتحادية لتحديد الجنسية، وفي هذا المقال سنوضح لكم أهم الشروط والأحكام التي يجب توافرها للحصول على الإقامة الزرقاء، وأهم الفئات المستفيدين من هذه الخدمة.

شروط الحصول على الإقامة الزرقاء بالإمارات

تعمل الجهات المختصة بدولة الإمارات العربية بتشجيع الاستثمار لجميع المستثمرين، وقدمت لهم مدة طويلة للعيش في دولة الإمارات وهي الإقامة الزرقاء، ولكن بعد توفير كافة الشروط المطلوبة وهي:

يجب أن يكون الفرد المتقدم يعمل على تحسين البيئة أو يكون موظف في أي شركة من الشركات العالمية أو المنظمة الدولية.

يجب أن يكون الفرد عضو مهم من أعضاء الجمعية الأهلية.

يجب أن يكون شخص حاصل على جائزة من أفضل الجوائز العالمية.

لا يمكنك تقديم الطلب الخاص بك إلا عن طريق الهيئة الاتحادية، ليتم تحديد الهوية.

فئات يحق لها الحصول على الإقامة الزرقاء

يتم إعطاء الإقامة الزرقاء الخاص بدولة الإمارات العربية لفئات معينة، وبالأخص العاملين في مجالات البيئية، ومن أهم هذه الفئات: