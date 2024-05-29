“استقبل بسهولة لعيالك” .. تردد قناة ميكي الجديد 1445 بأعلى جودة وإشارة لمتابعة أفلام الكرتون

يبحث الكثير عن تردد قناة ميكي، والتي تندرج تحت قائمة قنوات الأطفال الفضائية، والتي لها أعداد كبيرة من محبيها من الأطفال والكبار، وقد ازداد تساؤل الأمهات والآباء عن تردد هذه القناة المميزة، والتي لاحظن انشغال أطفالهم بالمحتوى الذي تعرضه على مدار اليوم لتقديم التسلية لهم ورسم البسمة على وجوههم، ولذلك من خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم تردد القناة.

تردد قناة ميكي

لاحظ الآباء والأمهات تأثير قناة ميكي على الأطفال بشكل إيجابي في كثير من الأمور الحياتية أو التعليمية، واستقبالها يتم ذلك باستخدام التردد التالي:

التردد على القمر الصناعي نايل سات التردد: 11526 القمر الصناعي: النايل سات. معدل تصحيح الخطأ: ⅞ معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ميكي الجديد عبر القمر الصناعي العرب سات التردد: 11257 معدل تصحيح الخطأ: ¾ معدل الترميز: 27500



المحتوى المقدم عبر قناة ميكي 1445

تقدم قناة ميكي مجموعة من أفلام الكارتون المفضلة عند كافة الأطفال، والتي من بينها ما يلي:

كرتون سندريلا.

كارتون فله والأقزام السبعة.

كما أن القناة تقد أيضًا كارتون سنو وايت.

الكارتون الشهير توم وجيري

الهدف التعليمي المقدم عبر قناة ميكي

كان من أبرز أسباب إنشاء هذه القناة هو تقديم المحتوى التعليمي للأطفال بطريقة مختلفة ينجذبون إليها، وإليكم أبرز ما تسعى إدارة القناة لتحقيقه فيما يلي: