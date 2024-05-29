“اعرف نتيجتك” .. نتائج الصف الاول الاعدادي 2024 الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

من الأسئلة المهمة التي يتم البحث عنها هذه الأيام نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني لعام 2024، وميعاد ظهور النتيجة في المدارس وذلك ليطمئن أولياء الأمور والطلاب على درجاتهم ومستواهم من خلال نتيجة الامتحانات، فيمكن للطلاب معرفة نتيجتهم من خلال موقع وزاره التربيه والتعليم لإظهار النتائج أو من خلال المدرسة التابع لها الطالب فيوجد عدة خطوات للاستعلام عن النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي.

نتائج الصف الاول الاعدادي 2024 الترم الثاني

قد تم الانتهاء من اختبارات الصف الاول الاعدادي للترم الثاني الأسبوع الماضي في كافة المحافظات، وبدأت عملية التصحيح في المدارس في كافة الإدارات التعليمية ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها حالياً، وبالفعل قد ظهرت النتيجة في بعض المحافظات، والمجموع الكلي للعام الدراسي 280 درجة يقسم على ترمين الترم الاول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة، ويتم توزيعهم على المواد الدراسية في هذا الشكل:

40 درجة لمادة اللغة العربية.

30 درجة في مادة اللغة الانجليزية.

30 درجة لمادة الرياضيات.

20 درجة لمادة الدراسات.

20 درجة لمادة العلوم.

وهذه الدرجات توزع على حسب كل فصل دراسي ليكون مجموع الفصل الدراسي 140 درجة.

نتائج الصف الأول الإعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن الحصول على نتيجة الصف الاعدادي من خلال اتباع عدة خطوات وهي كالآتي: