“اعرف نتيجتك حالًا” .. الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر بالكويت 2024 بالخطوات من خلال موقع الوزارة

أوضحت وزارة التربية والتعليم في الكويت عن موقعها الرسمي، حيث يمكنك الآن معرفة النتيجة النهائية للاختبارات بعد مراجعتها وتصحيحها ووضع الدرجات النهائية بدقة كبيرة، كما يمكنك الوصول إلى النتائج من خلال الصفحة الأساسية للموقع الإلكتروني، هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على النتائج، لذلك في هذا المقال سوف نشرح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج السنة العاشرة في الكويت ونعرف الموعد النهائي لظهور النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الصف العاشر بالكويت 2024

إذا كنت ترغب في معرفة النتيجة النهائية للكويت 2024، يمكنك الآن معرفتها من خلال المواقع الإلكترونية، ولكن يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالولوج إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في الكويت وذلك من خلال النقر على هذا الرابط.

من ثم قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة بدقة لتسجيل الدخول إلى الصفحة.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار النتائج من بين الخدمات المتوفرة على الصفحة.

كما أنه يمكنك اختيار الفصل الدراسي الأول أو الثاني للطالب.

قم بإدخال رقم البطاقة الوطنية الخاصة بالطالب وانقر على كلمة إظهار النتائج، ومن ثم سوف تجد النتيجة أمامك بكل سهولة عقب اتباع تلك الخطوات السابقة.

موعد نتيجة الصف العاشر 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم في الكويت عن موعد ظهور نتائج الصف العاشر لعام 2024 على المواقع المعتمدة من الوزارة، حيث تم تأكيد بدء الاختبارات الأخيرة في يوم 27 من شهر مايو 2024 وانتهائها سوف يكون في 10 من شهر يونيو من نفس العام.