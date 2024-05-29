“اعرف نتيجتك” .. نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا 2024 بالخطوات من خلال موقع الوزارة

أوضحت الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم السورية، عن الموقع الرئيسي الخاص بنتيجة الصف الثالث الثانوي في دولة سوريا، وفى الفترة الأخيرة تزايد تساؤلات العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة، وعدم الذهاب إلى المدرسة الخاصة بالطالب، لمنع الازدحام فى المدارس والجهات التعليمية، وفى هذا المقال سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية العامة، وعن الموعد النهائي المحدد لظهورها.

نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم في دولة سوريا عن كافة التفاصيل الخاصة بالاختبارات الثانوية العامة للسنة الدراسية 2024 ميلاديا، ومن أهم التفاصيل المعلن عنها هو الموقع الالكتروني الخاص بنتائج اختبارات الصف الثالث الثانوي لهذا العام، سنعرض لكم من خلال الموقع الالكتروني الرابط الرسمي لمعرفة النتيجة النهائية للثانوية العامة في دولة سوريا، وبعد الإعلان عن النتائج النهائية من قبل الوزارة يمكنك النقر على الرابط الرئيسي الخاص بوزارة التربية والتعليم في سوريا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في سوريا

إن كنت تريد الحصول على النتيجة النهائية للثانوية العامة فيجب عليك قراءة السطور القادمة واتباعها.