“استعلم الآن” .. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 ترم ثاني بالخطوات من خلال الموقع الرسمي للوزارة

يترقب العديد من الأشخاص الوقت المحدد لظهور النتيجة الاعداديه الازهريه لعام 2024 ميلاديا، وتم وضع الاختبارات النهائية الخاصة بهم علي حسب الجدول المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المختصة والأزهر الشريف، وبدأت الاختبارات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مايو، ومن الممكن أن تكون اخر أيام الامتحانات النهائية هو يوم الثلاثاء، وأقامت الوزارة بتنفيذ الكثير من القوافل التفقدية على جميع اللجان في كافة محافظات الجمهورية، لعدم وجود أي طرق للغش فى الجان، وفى هذا المقال سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية، والموعد المحدد لظهور النتيجة النهائية للمرحلة الإعدادية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 ترم ثاني

وبعد انتهاء المدة المحددة لاختبارات السنه النهائية في المرحلة الإعدادية الأزهرية، بعد أن استمرت سبع أيام متتالية وامتحن جميع التلاميذ في كافة المواد المقررة للعام الدراسي الحالي، وتم التأكيد من قبل الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الكشف عن النتائج النهائية في الوقت المناسب والمحدد لها، ولن يتم الك إلا بعد إنهاء تصحيح أوراق الاختبارات النهائية وتسجيل كل الدرجات لجميع المواد الدراسية، وكل ذلك يعتمد على المراجعة الدقيقة والجيدة، وتم التأكيد من أن الموعد النهائي المحدد في مايو القادم، ويكون التلاميذ وجميع الآباء والأمهات في انتظارها.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية عبر بوابة الازهر

إن كنت ترغب في الحصول على النتيجة النهائية للاعدايه الازهرية فيجب عليك قراءة السطور القادمة واتباعها بشكل صحيح.