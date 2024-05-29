“احصل على النتيجة الآن” .. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق يتساءلون عن طريقة الحصول على نتائج الامتحانات الخاصة بالدور الأول لعام 2024، حيث قدمت وزارة التربية والتعليم العراقية لمساعدتهم رابط للاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال الموقع الرسمي، وهذا لأن هذه المرحلة مهمة جدا في التعليم في العراق، وسوف نشرح لكم كافة الخطوات الضرورية للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

وزارة التربية والتعليم في العراق تهتم بإنهاء إجراءات تصحيح أوراق الاختبارات والقيام بتسجيل درجات الطلاب بصورة دقيقة، لذلك تم تعيين لجان متخصصة لهذه المهمة لضمان حصول الطلاب على الدرجات التي يستحقونها، كما يتم التصحيح والمراجعة بإشراف معلمين ومراجعين متخصصين في كافة المواد لضمان حصول كل طالب على حقه من الدرجات، كما تم توفير الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية ورابط لمنصة نتائجنا الإلكتروني للحصول على نتائج الثالث المتوسط الدور الاول لعام 2024 إلكترونيا، كما يمكنك معرفة الخطوات السهلة للوصول إلى النتائج عن طريق موقع الوزارة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أنه قد يتم إتاحة كافة النتائج على المواقع الرسمية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، ويستغرق ذلك حوالي أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات، كما يمكنك متابعة ما يلي للاستعلام عن النتائج: