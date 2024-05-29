“استعلم قبل أي حد” .. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 بالخطوات بواسطة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

الكثير من المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية، حيث تم تحديد جدول الامتحانات النهائية من خلال وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، لذلك بدأت الاختبارات في كافة أنحاء مصر يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر مايو ومن المفترض أن تبقى حتى يوم الثلاثاء، وقد قامت الوزارة بتنفيذ قوافل تفقدية للجان الاختبارات في كافة محافظات البلاد للتحقق من عدم وجود أي طرق للغش، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية والوقت المحدد لظهور النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

بعد انتهاء الاختبارات النهائية في المرحلة الإعدادية الأزهرية، والتي بقية لمدة 7 أيام متتالية وشعر بها كافة الطلاب في كل المواد المدرسية للسنة الدراسية الحالية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج النهائية سوف تعلن في الميعاد المناسب والمعروف لها، ولن يتم هذا إلا بعد انتهاء عملية تصحيح أوراق الامتحانات وكتابة كافة الدرجات لكل المواد الدراسية، ويعتمد هذا على عملية المراجعة الدقيقة، وتم توفير الموعد النهائي المحدد في مايو القادم، وسيكون الطلاب وأولياء الأمور في انتظار النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية عبر بوابة الازهر

من الممكن أن يتم الاستعلام عن الشهادة بكل سهولة باتباع الخطوات التالية: