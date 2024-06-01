“بدون مرار” طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر في المنزل بأسرار الكافيهات

يعد عصير البرتقال من أفضل العصائر التي يمكن تناولها في الصيف،حيث أنها تعد وصفة من الوصفات المفيدة للجسم، فقد يحتوي البرتقال على فيتامينات كثيرة ومفيدة، وهذه هي القيمة الغذائية في عصير البرتقال المفيدة إلى جسم الإنسان، ولهذا سوف نعرض لكم وصفات عصير البرتقال بالجزر المختلفة ذات السعرات الحرارية المنخفضة وطريقة عمله في المنزل.
مكونات عصير البرتقال بالجزر
يمكن تنفيذ عمل عصير البرتقال بالجزر بكل سهولة وبأقل التكاليف، حيث أن تعد مكونات عمل عصير البرتقال بالجزر غير مكلفة أبدا، وتتلخص هذه المكونات في كلا من الآتي:
- حبتين من البرتقال.
- حبتين من الجزر.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- كوب كبير من الماء البارد.
- بعض من مكعبات من الثلج.
طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر
هناك العديد من الطرق الخاصة في عملية تحضير البرتقال بالجزر والذي يعد من أفضل العصائر التي يمكن تناولها في شهر رمضان وفي أيام الحر، واليكم أفضل طريقة لعمل عصير البرتقال بالجزر تتلخص فيما يلي:
- في البداية لابد من غسل حبات الجزر والبرتقال غسيلاً جيدا عن طريق الماء الجاري.
- ثم نقوم بتقشير البرتقال و تقطيعه إلى مكعبات صغيرة من حيث الحجم مع إزالة جميع البذور التي تتواجد فيه.
- نعمل على تقشير الجزر ثم تقطيعه إلى بعض من القطع الصغيرة من المكعبات.
- ثم احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه كلا من البرتقال وجزر بالإضافة إلى الماء البارد و اضربيهم مع بعض، وذلك من أجل الحصول على عصير البرتقال بالجزر.
- تصفية عصير البرتقال بالجزر عن طريقة استخدام المصفاة، ولابد من التصفية بشكل جيد.
- ضعي عصير البرتقال و الجزر إلى الخلاط مرة أخرى وضع سكر ونضرب بشكل جيد، وذلك للحصول على القوام المناسب والمطلوب من عصير البرتقال و الجزر.