“بدون مرار” طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر في المنزل بأسرار الكافيهات

يعد عصير البرتقال من أفضل العصائر التي يمكن تناولها في الصيف،حيث أنها تعد وصفة من الوصفات المفيدة للجسم، فقد يحتوي البرتقال على فيتامينات كثيرة ومفيدة، وهذه هي القيمة الغذائية في عصير البرتقال المفيدة إلى جسم الإنسان، ولهذا سوف نعرض لكم وصفات عصير البرتقال بالجزر المختلفة ذات السعرات الحرارية المنخفضة وطريقة عمله في المنزل.

مكونات عصير البرتقال بالجزر

يمكن تنفيذ عمل عصير البرتقال بالجزر بكل سهولة وبأقل التكاليف، حيث أن تعد مكونات عمل عصير البرتقال بالجزر غير مكلفة أبدا، وتتلخص هذه المكونات في كلا من الآتي:

حبتين من البرتقال.

حبتين من الجزر.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

كوب كبير من الماء البارد.

بعض من مكعبات من الثلج.

طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر

هناك العديد من الطرق الخاصة في عملية تحضير البرتقال بالجزر والذي يعد من أفضل العصائر التي يمكن تناولها في شهر رمضان وفي أيام الحر، واليكم أفضل طريقة لعمل عصير البرتقال بالجزر تتلخص فيما يلي: