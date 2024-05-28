كل ما يخص تحديث واتس اب الأزرق والذهبي ( الإصدار الأخير) .. اضافات متميزة من التطبيق ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

واتس اب الأزرق يمتلك شعبية كبيرة خاصة مع وجود الكثير من التحديثات التي تم إضافتها للتطبيق، كما يمكن تحميل النسخة المحدثة منه عبر جوجل و تحميله وتثبيته على الهاتف، فهو يملك شعبية كبيرة بحيث يحتوي على عدد كبير من الثيمات كما يحتوي على المميزات الغير موجودة في تطبيق الواتس اب العادي لذلك يتم تحميله بشكل كبير.

واتس اب الأزرق

واتس اب الأزرق ينال شعبية كبيرة لاحتوائه على الكثير من المميزات التي اضيفت في اعدادات الواتس اب مما زاد من نسبة تحميله بشكل كبير من قبل محبي ومستخدمي الواتس اب ومن يرغبون في استخدام واتس اب بإمكانيات مميزة، وجاءت تلك الإمكانيات كالتالي:

إمكانية تحميل العديد من الثيمات المتنوعة والرموز التعبيرية المختلفة.

يمكن من خلال التطبيق مشاركة حالة طويلة تزيد عن 255 كلمة كما أن الحالة تظل نشطة لمدة 48 ساعة.

إخفاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي مما يوفر الخصوصية.

إمكانية مشاركة عدد كبير من الملفات والمستندات مع الأصدقاء.

اجراء الكثير من المحادثات مع عدد من الأصدقاء، وإجراء المحادثات الجماعية.

عدم معرفة اصدقائك برؤية حالتهم إذا كنت ترغب في إخفاء ذلك.

مشاركة الحالة مع الاصدقاء واخفاءها عن ما ترغب من جهات اتصالك

تحميل واتساب الرسمي

يمكن تحميل واتساب بسهولة وبخطوات بسيطة بحيث يمكن تنزيله على الهاتف والبدء في استخدامه والتحدث مع الأهل والأصدقاء فهو يتيح الدردشة من خلاله بسهولة عبر تحميله على الهاتف، ويتم تحميله بالخطوات التالية:

الدخول على جوجل والبحث عن واتس اب الأزرق.

الضغط على أيقونة تحميل مع الموافقة على السماح بإعطاء الإذن له.

تثبيته على الجهاز ويتم فتح التطبيق بعد التثبيت.

كتابة رقم الهاتف لاستقبال رسالة التأكيد ثم يتم بعدها البدء في الاستخدام.

ثيمات وملصقات واتس اب الأزرق

يحتوي واتس اب الأزرق على مجموعة من الثيمات التي يمكن الإختيار منبينها، وذلك حتى تنفرد بالأيقونات ذات الشكل الجديد، حيث يمكن تعيينخلفيات تبدو جميلة المظهر لتطبيق الواتساب، وبالإضافة إلى ذلك تم إضافةالعديد من الملصقات التي تبدو جميلة لإرسالها إلى أصدقائك عند الدردشةمعهم على هذا التطبيق، ويمكن أن تقوم بتنزيل هذه الملصقات والثيماتبشكل مجاني وبدون أي رسوم.