شوف نتيجتك .. استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي بعد ظهورها رسمياً بجميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني وكافة الشهادات الإعدادية وصفوف النقل خلال مديرات وإدارات الوزارة، واوضحت أنه يمكن للجميع الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال تتبع بعض الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

وهناك بعض الخطوات للاستعلام عن النتيجة للصف السادس الابتدائي لعام 2024 عبر استخدام رقم الجلوس، وللنتيجة عليك اتباع الخطوات الآتية:

اذهب إلى موقع النتائج الرسمي عبر الإنترنت.

خلال القائمة الرئيسية سوف يظهر لك الدخول للموقع مباشرة قم بالضغط فوق زر نتيجة صفوف النقل.

اختر بعد ذلك القائمة الظاهرة أمامك التي تتضمن نتيجة الصف السادس الابتدائي.

قم بعد ذلك بتحديد الفصل الدراسي التي ترغب بمعرفة نتائجه.

سوف يطلب منك بعد ذلك كافة بيانات الطالب الشخصية من رقم الجلوس أو الاسم.

ادرج البيانات التي تطلب منك ثم بعد ذلك اضغط على زر الاستعلام.

بمجرد الانتهاء من تصحيح الامتحانات سوف تظهر النتائج معلنة أمامك.

نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024

ومن جانبها فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها قد انتهت من إطلاق كافة الكشوفات عن نتائج الصف السادس الابتدائي مع المراجعات الدقيقة للدرجات لكافة الطلاب وقد أشارت الوزارة بأنه يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع التي تم الإعلان عنه واختيار الفصل الدراسي وإدراج البيانات التي تطلب منك في الخانة المخصصة للحصول على النتيجة.