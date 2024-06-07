وزارة التربية الوطنية في الجزائر تُعلن موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن يتم تحديد موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر في شهر يونيو القادم، حيث أنها تعد مرحلة هامة لتحسين مستوى الطلاب في التعليم، وفي هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر وكيفية الاستعلام تابعونا.

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن موعد إعلان نتائج التعليم المتوسط رسمي وهي ستكون يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً وسيتم الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

وفرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بوابة رسمية للاستعلام عن نتائج الطلاب بيسر و الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثم قم باختيار خدمة النتائج.

يليه النقر على خدمة كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط.

قم بتدوين البيانات المطلوبة بدقة وتشمل رقم التسجيل والرقم السري.

النقر على زر إظهار النتائج وبذلك سيتم عرض كافة تفاصيل النتيجة.

كيفية الاستعلام عن شهادة التعليم المتوسط عبر الرسائل القصير

يمكنك الاتصال من الجوال من خلال إدخال هذا الرمز #567* واتباع التعليمات.

أو يمكنك إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي رقم التسجيل الخاص بالطالب على رقم 6262 فور إعلان النتائج ستصلك رسالة تحتوي على رقم التسجيل التي قمت بإرسالها مع نتيجة الطالب وتقديره.

كم معدل النجاح في شهادة التعليم المتوسط 2024؟

بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني 59.16% وهذا حسب ما أعلنته وزارة التربية الوطنية في الجزائر عبر بيان أوضح فيه المصدر أن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط قيمتها 59.16%.