moedu.gov.iq.. الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي العراق 2024 وزارة التربية العراقية

نتائج السادس ابتدائي، ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر ظهور نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي كونها مرحلة هامة في مشوار الطالب الدراسي حيث سينتقل بعد تجاوزها بنجاح الى الصف الأول الاعدادي ليبدأ مرحلة جديدة أكثر أهمية وصعوبة من السابق، لذا من بعد انتهاء الامتحانات مباشرة بدأ اولياء الامور يشعرون بالقلق والترقب ويتساءلون عن الموعد المحتمل لظهور النتيجة لذا قامت وزارة التربية بالرد على تلك التساؤلات معلنة أن عمليات المراجعة ورصد الدرجات لازالت مستمرة وأوشكت على الانتهاء، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي العراق 2024

في إطار سعي الحكومة العراقية على تفعيل منظومة الخدمات الرقمية بشكل أوسع لإراحة المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم أتاحت وزارة التربية العراقية إمكانية الإطلاع على نتائج السادس ابتدائي الكترونيا وبذلك يمكن للطالب من خلال اتباع خطوات بسيطة ودون التوجه لأي مكان معرفة نتيجته ودرجاته كاملة في كافة المواد الدراسية، وفيما يلي نوضح لكم رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج :

الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.

من الصفحة الرئيسية ستجد خدمة الاستعلام عن النتائج ضمن الخدمات الالكترونية للموقع.

انتقل الى الخدمة، ثم حدد المحافظة التابع لها الطالب,

اختر الصف السادس الابتدائي ثم اضغط على “استعلام”.

وسيتم استعراض نتيجة الطالب بالتفصيل.

الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي

موقع نتائجنا يقوم بتنزيل نتائج المراحل الدراسية المختلفة فور ظهورها من وزارة التربية، والآن نتائج السادس ابتدائي قيد الانتظار ولمعرفة النتيجة فور نزولها اتبع الآتي :