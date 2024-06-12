“مبروك للناجحين results.mlazemna“ الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي 2024 بالعراق عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس ابتدائي، في إطار حرص وزارة التربية العراقية على طمأنة الطلاب وأولياء الأمور وعدم تسلل القلق والتوتر الى قلوبهم قامت بالإعلان عن أن نتائج السادس ابتدائي لازالت قيد المراجعة والتدقيق وأنها ستنزل فور ظهورها على المواقع الالكترونية المخصصة، جاء ذلك الإعلان بعدما ازدادت التساؤلات عن موعد ظهور النتيجة للامتحانات التي انتهت مؤخرا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال روابط الدخول وطريقة الاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي 2024 بالعراق عبر موقع نتائجنا