“مبروك للناجحين results.mlazemna“ الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي 2024 بالعراق عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس ابتدائي، في إطار حرص وزارة التربية العراقية على طمأنة الطلاب وأولياء الأمور وعدم تسلل القلق والتوتر الى قلوبهم قامت بالإعلان عن أن نتائج السادس ابتدائي لازالت قيد المراجعة والتدقيق وأنها ستنزل فور ظهورها على المواقع الالكترونية المخصصة، جاء ذلك الإعلان بعدما ازدادت التساؤلات عن موعد ظهور النتيجة للامتحانات التي انتهت مؤخرا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال روابط الدخول وطريقة الاستعلام عن النتائج.
الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي 2024 بالعراق عبر موقع نتائجنا
للحصول على نتائج السادس ابتدائي فور ظهورها ينصح بمتابعة موقع وزارة التربية العراقية أولا بأول الذي ينشر كل جديد يخص النتيجة وسيقوم بتنزيل النتيجة فور اعتمادها من الوزير، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن تنتهي عمليات التدقيق ومراجعة ورصد الدرجات، وللتيسير على الطلاب وأولياء الأمور ستقوم الوزارة بإتاحة النتيجة على موقعها الرسمي وكذلك على موقع نتائجنا الالكتروني، وللاستعلام عن النتيجة عليكم اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية الالكتروني الرسمي عبر الضغط هنا.
- من الخدمات الالكترونية انتقل الى قسم نتائج الاختبارات.
- سيطلب منك إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه في الخانات المخصصة.
- ثم انقر على “عرض النتائج” لتظهر أمامك نتيجة الطالب المستعلم عنه بالتفصيل.
- كما يمكنكم تحميل النتيجة بصيغة PDF لسهولة الاطلاع عليها والاحتفاظ بها.
نتائج السادس ابتدائي موقع نتائجنا
- الدخول الى موقع نتائجنا من خلال الضغط على هذا الرابط.
- بعد تسجيل الدخول انتقل الى نتائج الدور الاول للعام 2024.
- اختر المرحلة الدراسية التي تريد الاستعلام عنها، ثم حدد المحافظة.
- ادخل اسم الطالب ورقم الجلوس في الحقول المخصصة، وسيتم استعراض نتيجة الطالب.