محظوظ لو كنت منهم.. أصحاب هذه المهن مطلوبين للعمل والتوظيف بدولة قطر براتب يصل إلى 15000 ريال قطري

شركة سي وركس تفتح باب التقديم للكثير من المواطنين القطريين و الوافدين الذين يبحثون عن فرص عمل موثوقة برواتب مجدية حيث أنها أكدت على وجود وظائف مختلفة في مجالات متعددة شاغرة ثم بعد ذلك قد رفعت الستار عن الشروط وبالطبع من يستوفي الشروط المعلنة عليه الإسراع في التقديم، وحجز مقعده وإذا كنتم تبحثون عن تفاصيل أكثر حول طبيعة العمل فنحن هنا من أجل ذلك.

الوظائف الشاغرة في شركة سي وركس القطرية

أعلنت الشركة عن حاجتها للكثير من العمال والفنيين والمهنيين و أكدت على أنها ستقبل الجميع في حالة كونهم يطابقون الشروط وعلاوة ذلك تم الإفصاح عن وجود رواتب جيدة تحقق مستوى معيشة مرغوب فيه لمن سيتم قبول طلب تقديمهم وإليكم الوظائف الشاغرة:

فني دهان ذو خبرة.

كهربائي متخصص في المعدات الثقيلة.

مسؤول صحة.

نجار أثاث.

غواص جوي.

مندوب مبيعات.

مشرف ومراقب تكوين.

ميكانيكي تصنيع بحري.

شروط القبول في وظائف سي وركس

هناك شروط أعلن عنها من قبل مجلس إدارة الشركة بشأن مجموعة الوظائف المختلفة الشاغرة والتي يجب أن يتم تسكينها في أسرع وقت، و أكدت الشركة على أن الخلل بشرط واحد قادر على أن يجعل الفرد يفقد الوظيفة، وإليكم الشروط:

توافر الخبرة لسنوات طويلة في التخصص الخاص بك.

تواجد رخصة معتمدة للقيادة.

توافر شهادة الممانعة.

آلية التقديم على وظائف سي وركس

اتبع الخطوات التي سوف ندرجها لك في حالة كونك تريد التقديم على إحدى وظائف شركة سي وركس القطرية، وها هي الخطوات: