المواطنين طايرين من الفرحة.. رسمياً زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في الأردن !!

أعلنت الحكومة الأردنية رسمياً عن رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2024 و هذا القرار جاء بعد مشاورات مكثفة بين الأطراف المعنية ليعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم القوى العاملة في البلاد.

رسمياً زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في الأردن

يهتم العديد من المواطنين في الأردن بمعرفة تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور حيث أعلن الدكتور محمد أبو الزيود المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بموجب قرار اللجنة الثلاثية وفقاً للمادة 52.

تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينار أردني و أعلنت اللجنة هذا القرار في بداية العشرة أيام الأولى وذلك من عام 2025.

الهدف هو إعادة احتساب الحد الأدنى للأجور للزيادة حيث وصل حالياً إلى 260 دينار وهو ما يعادل تقريباً 366.7 دولار أمريكي نسبة التضخم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام بلغت 4.22%.

رسمياً زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 في الأردن

تم رفع الحد الأدنى للأجور من 3538 دينار أردني إلى 3612 دينار أردني بزيادة قدرها 71 دينار أردني.

كما تم زيادة الحد الأعلى لبدل التوقف عن العمل من 591 دينار أردني إلى 603 دينار أردني و بزيادة قدرها 12 دينار أردني وقد بدأ تطبيق هذه الزيادات منذ بداية العام.

و أوضحت الحكومة الأردنية في تصريحات متتالية أن الظروف الحالية غير مواتية لزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر.

كما أشارت إلى أن اللجنة المختصة التي تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والجهات الرسمية لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.

أهداف الموازنة العامة لدولة الأردن

في شهر كانون الأول من عام 2024 قدم أعضاء مجلس النواب مذكرة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور.