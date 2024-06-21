أمن حسابك الآن.. تأمين تطبيق واتساب من الاختراق والسرقة بطريقة بسيطة ومضمونة!!

عدم مشاركة رمز التحقق فعند تسجيل الدخول إلى واتساب على جهاز جديد بنفس الرقم، سيطلب التطبيق رمز تحقق مكون من ستة أرقام.

لا تشارك الرمز مع أي شخص آخر لأن ذلك سيمكن المخترق من الوصول إلى حسابك بسهولة.

إلغاء تسجيل واتساب إذا فقدت الوصول إلى حسابك على واتساب فجأة، فهذا قد يكون مؤشراً على أن حسابك قد تم اختراقه وفي هذه الحالة أفضل حل هو أن يقوم مالك الحساب بحذفه نهائياً لمنع المخترق من الوصول إليه.

استخدام أحدث نسخة من واتساب حيث أن التحديثات الجديدة للتطبيق عادة ما تحتوي على تحسينات في الأمان والخصوصية

لذلك من المهم دائماً استخدام النسخة الأحدث من واتساب وعدم الاعتماد على النسخ القديمة أو المقلدة لأنها تكون أكثر عرضة للاختراق.