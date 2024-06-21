أمن حسابك الآن.. تأمين تطبيق واتساب من الاختراق والسرقة بطريقة بسيطة ومضمونة!!

يوماً بعد يوم فإن تطبيق واتساب يكتسب شهرة كبير، ولكن لدية بعض العيوب وهي أنه يعاني من زيادة في محاولات الاختراق من قبل لصوص الإنترنت إضافة إلى أن العديد من مستخدمي واتساب يمكن أن يتعرضوا لسرقة معلوماتهم وبياناتهم بسهولة مما يعرضهم للابتزاز لاحقاً.
تأمين تطبيق واتساب من الاختراق والسرقة بطريقة بسيطة
لحماية وتأمين تطبيق واتساب وحساب المستخدم يجب اتباع الخطوات التالية:
- افتح إعدادات التطبيق من الصفحة الرئيسية.
- من قائمة الإعدادات انتقل إلى تبويب الخصوصية.
- ضمن تبويب الخصوصية ستجد عدة خيارات لحماية خصوصيتك مثل تفعيل خيار غلق التطبيق بالبصمة تأكد من تفعيله وحفظ التغييرات.
- قم بتفعيل المصادقة الثنائية واختر رمزاً سرياً لا يعرفه غيرك لضمان حماية حسابك.
- احفظ جميع التغييرات و تجنب فتح الروابط غير المعروفة لتفادي أي مخاطر.
كيفية تأمين حساب واتساب ضد الاختراق
لحماية حساب واتساب من الاختراق يجب اتباع الخطوات التالية:
- عدم مشاركة رمز التحقق فعند تسجيل الدخول إلى واتساب على جهاز جديد بنفس الرقم، سيطلب التطبيق رمز تحقق مكون من ستة أرقام.
- لا تشارك الرمز مع أي شخص آخر لأن ذلك سيمكن المخترق من الوصول إلى حسابك بسهولة.
- إلغاء تسجيل واتساب إذا فقدت الوصول إلى حسابك على واتساب فجأة، فهذا قد يكون مؤشراً على أن حسابك قد تم اختراقه وفي هذه الحالة أفضل حل هو أن يقوم مالك الحساب بحذفه نهائياً لمنع المخترق من الوصول إليه.
- استخدام أحدث نسخة من واتساب حيث أن التحديثات الجديدة للتطبيق عادة ما تحتوي على تحسينات في الأمان والخصوصية لذلك من المهم دائماً استخدام النسخة الأحدث من واتساب وعدم الاعتماد على النسخ القديمة أو المقلدة لأنها تكون أكثر عرضة للاختراق.