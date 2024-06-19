وفري لحمة العيد.. طريقة عمل حواوشي الدجاج في المنزل بدون قطعة لحم واحدة !!

حواوشي الدجاج من أهم الوصفات المنتشرة حالياً لما يحتويه من فوائد عديدة وطريقة سهلة و بسيطة في تحضيره كما أنه يتكون من صدور الدجاج لذلك يعود بفائدة صحية على الجسم ولا يتسبب بزيادة في الوزن و يحتوي على سعرات حرارية قليلة ويتضمن فيتامينات ومعادن و مغنيسيوم وألياف وزنك ونحاس.
طريقة عمل حواوشي الدجاج
هناك بعض من المكونات الواجب توافرها لعمل حواوشي الدجاج وبعض من الخطوات الواجب عليك اتباعها.
المكونات:
- توافر حوالي 400 جرام من صدور الدجاج وعدد أربعة بصلة مفرومة جيداً.
- إضافة إلى الفلفل الحار إذا رغبنا بهذا واثنين من الفلفل الأخضر المفروم.
- بهارات من ملح وفلفل وبصل بودر وتوم بودر و الببريكا.
- معلقة كبيرة من السمنة البلدي ومعلقة كبيرة من الزيت و البقسماط المطحون.
- خبز اسمر بلدي.
الخطوات:
- قم بإضافة صدور الدجاج في كبة الخلاط و اضربها جيداً لتصل لقوائم ناعم.
- ثم قم بإضافة البصل والفلفل كل منهما وحده.
- ثم بعد ذلك ضف الفلفل والبصل في بولة مع صدور الفراخ المفرومة.
- اترك البولة بالثلاجة لمدة نصف ساعة تقريباً.
- بعد ذلك قم بفرد عجينة الفراخ بالعيش الاسمر.
- يمكنك تسويته في طاسة أو بصينية مع إضافة الزيت والسمن فوق وتحت الخبز.
- تقليبه على النار المتوسطة حتى يأخذ اللون الذهبي من كافة الاتجاهات.
فوائد حواوشي الدجاج
يحتوي الدجاج على الكثير من الفوائد لصحة الجسم ومنها ما يلي:
- أحد أبرز المصادر الغنية بالبروتين اللازم لصحة الجسم كما أن حواوشي الدجاج يصنع من صدور الدجاج لذلك يعد قليل الدهون مما يعود بفائدة صحية على الجسم.
- من أهم المصادر للمعادن والفيتامينات الهامة حيث أنه يحتوي على فيتامين ب 12 وفيتامين ب وفيتامين 6.
- يساهم بخفض ضغط الدم والتقليل من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض المختلفة.