وفري لحمة العيد.. طريقة عمل حواوشي الدجاج في المنزل بدون قطعة لحم واحدة !!

حواوشي الدجاج من أهم الوصفات المنتشرة حالياً لما يحتويه من فوائد عديدة وطريقة سهلة و بسيطة في تحضيره كما أنه يتكون من صدور الدجاج لذلك يعود بفائدة صحية على الجسم ولا يتسبب بزيادة في الوزن و يحتوي على سعرات حرارية قليلة ويتضمن فيتامينات ومعادن و مغنيسيوم وألياف وزنك ونحاس.

طريقة عمل حواوشي الدجاج

هناك بعض من المكونات الواجب توافرها لعمل حواوشي الدجاج وبعض من الخطوات الواجب عليك اتباعها.

المكونات:

توافر حوالي 400 جرام من صدور الدجاج وعدد أربعة بصلة مفرومة جيداً.

إضافة إلى الفلفل الحار إذا رغبنا بهذا واثنين من الفلفل الأخضر المفروم.

بهارات من ملح وفلفل وبصل بودر وتوم بودر و الببريكا.

معلقة كبيرة من السمنة البلدي ومعلقة كبيرة من الزيت و البقسماط المطحون.

خبز اسمر بلدي.

الخطوات:

قم بإضافة صدور الدجاج في كبة الخلاط و اضربها جيداً لتصل لقوائم ناعم.

ثم قم بإضافة البصل والفلفل كل منهما وحده.

ثم بعد ذلك ضف الفلفل والبصل في بولة مع صدور الفراخ المفرومة.

اترك البولة بالثلاجة لمدة نصف ساعة تقريباً.

بعد ذلك قم بفرد عجينة الفراخ بالعيش الاسمر.

يمكنك تسويته في طاسة أو بصينية مع إضافة الزيت والسمن فوق وتحت الخبز.

تقليبه على النار المتوسطة حتى يأخذ اللون الذهبي من كافة الاتجاهات.

فوائد حواوشي الدجاج

يحتوي الدجاج على الكثير من الفوائد لصحة الجسم ومنها ما يلي: