حلي بقك بأحلى الحلويات.. مقادير وطريقة تحضير فطيرة البسبوسة بالقشطة في المنزل

فطيرة البسبوسة من أهم أنواع الحلويات الصحية والمفضلة لدى الكثير كونها ذات مكونات بسيطة وخطوات سهلة ومفضلة للصغار والكبار وتعد لذيذة ومغذية بذات الوقت كما أن سميد البسبوسة يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة من معادن وفيتامينات وبروتينات وألياف وتساهم بتوفير الطاقة اللازمة للجسم.

طريقة عمل فطيرة البسبوسة

هناك بعض من المكونات والخطوات الواجب اتباعها لعمل فطيرة البسبوسة اتبع الاتي:

المكونات

دقيق وماء و ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

مادة دهنية سواء إذا كان زيت أو سمنة.

بسبوسة جاهزة.

قشطة.

الخطوات

انخل الدقيق ثم بعد ذلك ضع السكر والملح و ادمج كافة المكونات مع الدقيق ثم اضف الماء وقم بعجن الخليط لحين يصبح عجينة متماسكة وطرية.

قم بعد ذلك بتقطيعها لكرات مناسبة و اتركها لحين ترتاح.

بعدما ترتاح العجينة ابدا في فردها لتصبح رقيقة ثم بعد ذلك ضع الحشوة و طبقها بشكل مربع ثم فردها مرة اخرى.

قم بعد ذلك بوضع طاسة على النار ولكن يتوجب دهنها بمادة دهنية وقلبها من حين لأخر لتأخذ اللون الذهبي من جميع الاتجاهات ثم بعد ذلك قم بتقطيعها وتزيينها بالسكر البودرة إذا رغبت بهذا.

نضيف القشطة على الوجه وبالهناء والشفاء.

فوائد فطيرة البسبوسة

هناك العديد من الفوائد الذي يحملها السميد والذي يطلق عليه اسم البسبوسة من أهم فوائده وما يلي: