بأحلى تسبيكة.. طريقة عمل محشي الكرنب في المنزل بخطوات بسيطة على كل ست بيت !!

محشي الكرنب ضمن أهم أنواع المحشي المشهورة والمصرية الأكثر شعبية كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد لما يحتويه من خضروات و نشويات وبروتينات هامة علاوة على ذلك مفضل لدى العديد ولا يحتاج للكثير من مكونات تحضيره بالإضافة إلى أن الكرنب بشكل عام من أهم أنواع الخضروات التي تعمل على تعزيز امتصاص كافة العناصر الغذائية بالجسم وتسهيل عملية الهضم ومحاربة الجراثيم ومضاد هام للالتهابات.

طريقه عمل محشي الكرنب

محشي الكرنب من أهم أنواع المحشي التي قد تحتاج لخطوات عديدة ولكنه من أسهل أنواعها رغم عدة خطواته ولعمل محشي الكرنب بالطريقة المصرية اتبع الاتي:

المكونات

اثنين بصلة مفرومة ناعم إضافة إلى ملفوف الكرنب بحجم مناسب.

كوب من البقدونس الطازج وكوب من الكزبرة والشبت الأخضر مفرومين جيداً.

٤ كوب من عصير الطماطم و ٣ كوب من الارز المصري وملعقة من الثوم المفروم.

بهارات من فلفل اسود وملح و بهارات المحشي المتعارف عليها وقدر ثلاثة أكواب من مرق الدجاج.

نصف كوب من الزيت وملعقة من الزبدة.

خطوات تحضير محشي الكرنب في المنزل