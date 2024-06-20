استعلم الآن.. نتيجة السادس الابتدائي عبر موقع نتيجة نت

نتيجة السادس الابتدائي يبحث عنها كافة أولياء الأمور للطلاب بمصر والترقب لظهور النتائج للصف السادس الابتدائي للترم الثاني لعام 2024 والتي تم انتهاء امتحاناتهم في 15 مايو الجاري بمختلف محافظات مصر حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن رابط موقع بوابة التعليم الأساسي خلال الإنترنت لسهولة الاستعلام عن النتائج وتمكن أولياء الامور والطلاب من الإطلاع على نتائجهم بكل سهولة دون لزوم التوجه للمدرسة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائ

أشار وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الصف السادس الابتدائي قد انتهت وتم رفعها، تحت إشرافه شخصياً، ويمكن الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي اتبع الخطوات الأتية:

قم بزيارة موقع بوابة التعليم الأساسي.

ثم بعد ذلك حدد خدمة نتائج الطلاب واختر مرحلة الصف السادس الابتدائي.

ثم بعد ذلك قم بتحديد نتيجة الترم الثاني وادراج الاسم ورقم الجلوس للطالب.

انقر بعد ذلك على زر عرض النتائج.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي هناك بعض الإشارات بموقع بوابة التعليم الأساسي عليك العلم بها ومنها ما يلي: