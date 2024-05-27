“شوف اسمك منهم”.. رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج مسابقة البريد المصري 2024

يشهد جميع الشباب انتظارًا وترقبًا كبيرين لظهور نتائج مسابقة البريد 2024 وتحديد أسماء المقبولين لشغل الوظائف المتاحة في الهيئة، من الجدير بالذكر أن عددًا كبيرًا قد تقدم لهذه الوظائف التي أعلنت عنها هيئة البريد منذ بداية العام الجاري، فيما يلي سنوضح كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا والشروط المطلوبة للتقديم.

الاستعلام عن مسابقه البريد 2024

بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين قدموا على وظائف البريد المصري، هناك ترقب كبير خاصةً بعد ظهور نتائج وزارة التربية والتعليم، من المتوقع أن تُعلن نتيجة مسابقة البريد المصري عبر بوابة الوظائف الحكومية، يمكن الاستعلام عن نتائج المسابقة باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الاستعلام.

اكتب رقم الطلب الخاص بك والرقم القومي.

اضغط على زر الاستعلام مرة أخرى.

انتظر لبضع لحظات حتى يتم عرض النتائج.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من معرفة نتيجة مسابقة البريد المصري بسهولة.

ما هي التخصصات المطلوبة في وظائف البريد 2024؟

أعلنت هيئة البريد المصري عن حاجتها لشغل عدة وظائف تشمل:

مهندس ميكانيكا

مهندس ميكانيكا سيارات

وظيفة مهندس كهرباء

مهندس تخطيط النقل

أخصائي خدمة عملاء

مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة

وظيفة أخصائي بريد

أخصائي مكتب بريد

وظيفة محامٍ بالدرجة الثالثة.

الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف

للأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024، يجب استيفاء الأوراق المطلوبة التالية:

شهادة تثبت حصول المتقدم على المؤهل المطلوب للوظيفة.

صورة حديثة للمتقدم.

شهادة توضح الموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

نسخة من البطاقة الشخصية.

سجل جنائي حديث.

إثبات دفع الرسوم المطلوبة للتقديم.

الشروط المطلوبة في وظائف البريد

للقبول في مسابقة البريد المصري لعام 2024، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، والتي تشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك والسمعة.

أن لا يكون لدى المتقدم أي أحكام قضائية أو جنائية.

أن يكون عمر المتقدم 30 عامًا أو أقل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي مطلوب بتقدير جيد على الأقل.

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

يتعين تسديد مبلغ 26 جنيهًا في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موعد إعلان نتائج مسابقة البريد المصري

وفقًا للبيان الأخير الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص مسابقة البريد 2024، من المقرر الإعلان عن نتائج المسابقة خلال الأيام القليلة المقبلة، تقوم الجهات المختصة حاليًا بدراسة الطلبات المقدمة ومقارنتها بالشروط والمعايير الموضوعة للقبول لاختيار الأنسب من بينها، وأكد الجهاز المركزي أنه يجري العمل على إنهاء دراسة جميع الطلبات المقدمة، وسيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.