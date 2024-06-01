تحديث واتساب بلس بصورة منفردة (ميزات متميـــزة).. أحصل عليها واتسابق في استخدامها

تحديث واتساب بلس من التطبيقات التي تمتلك الكثير من المميزات التي لا توجد في الواتس اب بحيث يتم تحميله من خلال الرابط الرسمي والبدء في استخدامه للدردشة، فهو من التطبيقات المميزة بشكل كبير والتي تمتلك الكثير من الخصائص منها ميزة إخفاء أنك قيد الكتابة ومنع حذف الرسائل من المرسل بحيث تظهر الرسائل أمامك ، لذلك فهو من التطبيقات المميزة.

تحديث واتساب بلس

تحديث واتساب بلس بحيث يرغب الكثير من الأشخاص في تحميل التطبيق عبر الرابط الذي يتم من خلاله تحميله بسهولة والتمتع بالخصائص الموجودة فيه من إرسال الرسائل وتلقي المكالمات عبر الواتساب.

يتم من خلال التطبيق إرسال الوسائط والمستندات ومشاركة الصور مع إمكانية تحميل التطبيق والتمتع بالمميزات خاصة بعد تطوير تلك النسخة منه.

كما يتم من خلال التطبيق مشاركة الحالة لما يزيد عن 300 كلمة مع إخفاء حالتك عن بعض الأصدقاء.

فالتطبيق يوفر مجموعة من المميزات المختلفة التي تتوفر فيه بشكل كبير منها مشاركة الحالة وإخفاءها كما أنه يوفر العديد من الثيمات المختلفة التي يتم مشاركتها.

مع إخفاء قيد الكتابة أو التسجيل لذلك فهو يوفر مجموعة كبيرة من الخصائص المميزة التي يوفرها التطبيق بشكل كبير للمستخدمين.

طريقة تنزيل واتساب الرسمي

يبحث عدد كبير أيضا عن طريقة تنزيل الواتساب الرسمي، وذلك لأن النسخ التي تم تحديثها ليست آمنة ويمكن إختراقها بسهولة، ويمكنك أيضا الاستمتاع بالعديد من المميزات التي يوفرها تطبيق واتساب الرسمي بعد تحميله على هاتفك بحيث يمكن أن تخفي أنك قمت بقراءة الرسالة وتلغي علامة الصح التي تشير إلى أنك قرأت الرسالة فهو يتم من خلاله إخفاء وقت الظهور الأخير في حالة عدم رغبتك أن يرى أحد وقت آخر ظهور لك، ويتم تحميل التطبيق على الهاتف من خلال الخطوات التالية: