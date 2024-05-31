تحديث الواتساب الذهبي اخر اصدار ضـــد الحظر 2024 ( التطبيق الأصلــي) .. اضافات مميزات عديدة ولـكن!!

تحديث الواتساب الذهبي يعد من الأمور التي يهتم بمتابعتها عدد كبير من المستخدمين حول العالم، حيث اكتسب الواتساب الذهبي والذي طوره المطور ابو عرب شهرة واسعة فاقت شهرة واتساب الأخضر، ويرجع ذلك بلا شك إلى الإضافات والمميزات التي أضافها وطورها ابو عرب في نسخته، والتى حسنت من جودة التطبيق الرسمي، حيث يعد الواتساب من التطبيقات التي تختص بالمراسلات والدردشات حول العالم.

تحديث الواتساب الذهبي

عند الحديث عن تحديث الواتساب الذهبي، يجب علينا توضيح بعض المعلومات المهمة التي تتعلق بالتطبيق والتي تميزه عن غيره من التطبيقات الخاصة بالمراسلة، وتجعله يتفوق عليها، ومن أهم المعلومات التي تدور حول واتساب الذهبي ما يلي:

يتيح تحديث الواتساب الذهبي للمستخدمين إخفاء حالة الظهور الخاصة بهم، حالة تواجدهم على التطبيق، كما يمكن للمستخدم إخفاء علامة صح بالازرق التي توضح للطرف الأخر قراءة الرسالة، مما يتيح للمستخدم الكثير من الخصوصية لم يمنحها التطبيق الأصلي للمستخدم.

يمكن من خلال التحديث الجديد إرسال ملفات باحجام كبيرة لا يمكن إرسالها عبر التطبيق الرسمي والذي بلاشك يعطي مساحة وحرية اكبر قي استخدام الوسائط.

مميزات واتساب الذهبي

من أفضل القرارات التي ياخذها المستخدم هو استخدام تطبيق واتساب الذهبي وذلك لما له من مميزات عديدة فضلته عن الكثير من الاصدارات المختلفة، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

يمكن إرسال الملفات الصوتية التي يصل حجمها إلى أكثر من 100 ميجا.

إمكانية إرسال نص في المحادثة يصل إلى 250 كلمة.

هناك الكثير من خيارات إرسال الرسائل النصية من خلال البث.

يمكن أن يقوم المستخدم بإلغاء أكثر من رسالة في وقت واحد.

هناك الكثير من الخيارات التي تمكنك من تغيير خطوط الواجهة في تطبيق واتساب.

إلغاء علامة صح الزرقاء التي تؤكد قراءة الرسائل

من خلال استخدام تطبيق واتساب الذهبي، يمكن أن تتمكن من قراءة الرسايل التي يرسلها إليك اصدقائك دون معرفتهم، ودن أن تظهر أمامهم العلامة الزرقاء التي تؤكد أنك قمت بفتح الرسالة وقراءتها، ويمكنك أيضا بالإضافة إلى ذلك أن تقوم بإلغاء كلمة متصل الآن التي تدل على اتصالك بالانترنت، وإلغاء جاري الكتابة وجاري تسجيل مقطع صوتي، وهذا يعطيك خصوصية أكثر من غيره في تطبيقات الدردشة الأخرى.