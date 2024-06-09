“القبول الموحد”.. وزارة الدفاع نتائج القبول الثانوي 1445 برقم الهوية

أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج القبول الثانوي 1445، حيث ينتظر العديد معرفة نتائج القبول الثانوي ليتمكن كل متقدم معرفة إذا كان تم قبوله أو لا وذلك وفقاً لمجموعة معينة من الشروط والضوابط التي أعلنت عنها وزارة الدفاع في المملكة السعودية، ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول الثانوي بشكل إلكتروني وذلك من خلال موقع وزارة الدفاع وهذا سوف نوضحه لكم في هذا التقرير.

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد وزارة الدفاع 1445

يستطيع كافة الطلاب الاستعلام عن نتائج القبول الثانوي بكل سهولة عبر الإنترنت وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع في المملكة السعودية من خلال هذا الرابط. بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل كلمة السر واسم المتقدم ورقم الهوية. من القائمة الرئيسية اضغط على خيار وظائف. بعد ذلك اضغط فوق كلمة استعلام. انتظر لحظة سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل والنتائج سواء بالقبول أو الرفض.

المستندات المطلوبة للمرشحين لوزارة الدفاع 1445/2024

في السياق نفسه أوضحت الوزارة عن المستندات والوثائق المطلوبة من أجل إتمام عملية التقديم وجاءت الأوراق على النحو التالي:

يجب تقديم صورة شخصية حديثة للمتقدم.

كذلك يتم تقديم السجل الأكاديمي الخاص بالطالب.

كذلك يتم تقديم السجل الأكاديمي الخاص بالطالب. من الضروري تقديم صورة من شهادة الثانوية وشهادة الجامعة.

يتم تقديم صورة الهوية الخاصة بجد المتقدم.

تقديم صورة الهوية الخاصة بوالد الطالب المتقدم.

يجب تقديم صورة من الشهادة الجامعية.

كذلك يتم تقديم دفاتر عائلات المتقدم.

كذلك يتم تقديم دفاتر عائلات المتقدم. يتم إرفاق بيانات ومعلومات موثوق منها متعلقة بورق التسجيل في الجامعة.

يتم إجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة ويجب أن تكون معتمدة من قبل الهيئة السعودية في كافة التخصصات الطبية.

شروط القبول في وزارة الدفاع 1445