“مليااار مبروك ليكم“ رابط نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 بالعراق epedu.gov.iq

رابط نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 بالعراق

للتيسير على الطلبة وأولياء الأمور توفر وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج المراحل الدراسية المختلفة على الانترنت فلا يلزم الذهاب الى المدرسة او الادارة التعليمية لمعرفة النتيجة بل يكفي الدخول على الرابط المحدد وادخال البيانات المطلوبة ومن ثم الاستعلام عن النتيجة بسهولة تامة وفي غضون دقائق، وسيتم رفع النتيجة فور الانتهاء من رصدها وبالتالي على أولياء الأمور الدخول للموقع باستمرار حتى يتثنى لهم الحصول على النتيجة بعد نزولها مباشرة، وفيما يلي الرابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي :

الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من الخدمات الالكترونية المتاحة اختر “نتائج الاختبارات”.

حدد المرحلة “الصف السادس الابتدائي” ثم قم بإدخال رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة.

اضغط على “عرض النتائج” لتظهر أمامك النتيجة والدرجات كاملة.

موعد نتائج السادس ابتدائي

يختلف موعد ظهور نتائج السادس ابتدائي حسب المحافظة التابع لها الطالب، فهناك بعض المحافظات التي ظهرت نتائجها مثل الكرخ ودي قار ونينوي وديالي، وستظهر نتائج باقي المحافظات تباعا بعد انتهاء المسئولين من عمليات التدقيق والمراجعة ورصد الدرجات.