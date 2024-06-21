متشلش هم لو اتهكر.. طريقة استرجاع حساب فيس بوك المخترق في 3 دقائق!!

الفيس بوك من أهم وأكبر المواقع للتواصل الاجتماعي على مستوى العالم، حيث وصل عدد المستخدمين له لأكثر من 3 مليار مستخدم كما أنه ضمن الأنظمة الأساسية المستخدمة بالتواصل ما بين الأشخاص ولكن قد تنسى كلمة مرور حسابك الشخصي على فيسبوك فهناك بعضاً من الطرق لاسترجاع حساب فيسبوك المخترق أو نتيجة لنسيان كلمة المرور.

كيفية استرجاع حساب الفيس بوك المخترق عبر رقم الهاتف

لاسترجاع حساب فيسبوك المخترق خلال استخدام رقم الهاتف اتبع الاتي:

انتقل إلى الفيس بوك ثم اضغط على زر نسيت كلمة المرور.

بعد ذلك قم بإدراج رقم الهاتف الخاص في مربع النص المطلوب به ثم اضغط على زر البحث.

سوف يطلب منك بعد ذلك مشاهدة ملفك الشخصي عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال، قم بتحديد رقم الهاتف ثم اضغط على زر المتابعة.

تحقق بعد ذلك من الرسائل الواردة إليك على الهاتف المحمول مضمونها رمز الاستجابة لحسابك الخاص، إدراجه بالنص المطلوب به.

ثم بعد ذلك قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك على فيسبوك.

استرجاع حساب فيسبوك المخترق خلال البريد الالكتروني

يمكن استرجاع حسابك على فيسبوك خلال البريد الإلكتروني اتبع الاتي: