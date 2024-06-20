يا سعدكم يا هناكم !!.. حقيقة صرف المكرمة الملكية بمناسبة عيد الأضحى 1445

المكرمة الملكية تمنح لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية و مع قدوم عيد الأضحى المبارك هناك الكثير من التساؤلات حول هذا الأمر من مستفيدين الضمان الاجتماعي وانتشرت العديد من الشائعات عبر مختلف مواقع التواصل عن صرف مبلغ يصل إلى 1500 ريال سعودي لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي الدورة الثالثة وهذا خلال أمر خاص عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

حقيقة صرف المكرمة الملكية بمناسبة عيد الأضحى 1445

نَفت الوزارة صحة هذه الإشاعات وأكدت بأن المكرمة الملكية تمنح بشهر رمضان المبارك فقط وغير متعلقة تماما بعيد الأضحى.

أما عن موعد صدور أهليه الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2024 فهناك الكثير من التساؤلات حوله لمستفيدين الضمان الاجتماعي بالمملكة فمن المتوقع ظهور نتائج الأهلية بداية من يوم 26 مايو إلى يوم 27 من الشهر الجاري.

الضمان الاجتماعي المطور

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج التي تم وضعها لأجل تحقيق بعضاً من أهداف الحماية الاجتماعية للمواطن ودعم مختلف الفئات الأشد احتياجاً من المستحقين للدعم النقدي والزكاة.

وتدريب و تأهيل وتقديم فرص مناسبة لهم للعمل على تحسين كافة جوانب الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية لهم كما يتواجد بعضاً من الشروط الواجب انطباقها على الشخص المتقدم للحصول عليه.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2024 خلال اتباع بعض الخطوات ومنها ما يلي: