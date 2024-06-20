شوف هتفك على كام.. 100 دينار ليبي يساوي كم جنيه مصري في المصارف الرسمية والبنوك

الدينار الليبي يعد العملة الرسمية بليبيا بشكل عام وتم تقديمها لأول مرة في عام 1971 ميلادياً ويتم إصداره من البنك المركزي الليبي أما عن 100 دينار ليبي يساوي كم جنيه مصري فسوف نوضح كل ما هو متعلق عبر الاتي في مقالنا، حيث أن الجنيه المصري يعد العملة الرسمية بمصر ويتم إصداره من البنك المركز المصري.

100 دينار ليبي يساوي كم جنيه مصري

يقدر 100 دينار ليبي بحوالي 987 جنيه مصري حيث أن الدينار الليبي الواحد يقدر 9,87 جنيه مصري، كما يصل 1000 دينار ليبي إلى 9874 جنيه مصري تقريبا.

الدولار الأمريكي اليوم

يتفاوت سعر الدولار من بنك لأخر بالبنوك المصرية أما عن أسعار الدولار بمختلف البنوك اليوم 20 مايو 2024 فكما يلي:

يصل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 46 جنيه مصري.

كما يصل سعره ببنك القاهرة 46 جنيه مصري.

أما عن مصرف أبو ظبي الإسلامي فيصل سعر الدولار به إلى 47 جنيه مصري.

بنك البركة يصل سعره إلى 46 جنيه أما عن مصرف المتحد فيصل سعره إلى 46 جنيه مصري.

بنك الاستثمار العربي يصل سعر الدولار به إلى 46 جنيه مصري.

أسعار الدولار اليوم الاثنين بالسوق السوداء

هناك حالة كبيرة من التذبذب والتغير بشكل مستمر بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري هذه الفترة حيث يصل سعر الشراء اليوم إلى ما يقرب من 47 جنيه وسعر البيع يصل إلى 46 جنيه مقارنة بالأمس الذي كان سعر الدولار به للبيع 47 جنيه وفيما يلي سعر الدولار بالسوق الموازية: