احذر منها بجهازك.. 3 علامات شهيرة تدل على اختراق الواتس آب الخاص بك

يعتبر الواتساب من أشهر برامج الدردشة الأكثر شيوعاً واستخداماً على مستوى العالم، لذلك هناك بعض من العلامات التي تدل على اختراق الواتساب عليك العلم بها لتجنب اختراق معلوماتك الشخصية ورسائلك والعلم ما إذا كان شخص يراقبك أم لا.

علامات تدل على اختراق الواتساب

لكافة الباحثين عن علامات دالة على اختراق الواتساب الخاص فهناك بعض من الإرشادات الدالة لهذا ومنها ما يلي:

في حالة ملاحظة عمل الجهاز ببطء وبأنه لا يستجيب بالشكل المعتاد عليه عند استخدامنا للبرنامج خصوصاً في حالة استقبال وإرسال الرسائل فتعد هذه من أهم الإشارات لاختراق الجهاز. رؤية أصدقائك بأنك تظهر نشط عبر واتساب ويتمكن أي شخص محادثتك بأي وقت فهذا يدل بأن حسابك عبر واتساب مخترق. في حالة رؤية آيا من المنشورات أو الحالات الخاصة عبر حسابك على وتساب أنت لم تقم بنشرها فتعد هذه من أبرز الدلائل على اختراق الحساب.

خطوات حماية حساب واتساب

يتعرض العديد من مستخدمين الواتساب لعمليات اختراق أو تجسس لمراقبة المحادثات ويرجع هذا لبعض من الثغرات الأمنية بالتطبيق لهذا عليك العلم بكيفية حماية الحساب اتبع الاتي: