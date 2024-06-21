سر حير العقول!!.. لماذا يجب وضع الهاتف مقلوبا على شاشته طوال الليل

لماذا يجب وضع الهاتف مقلوبا على شاشته طوال الليل من أهم الأسئلة الشائعة و المتداولة حالياً، حيث أن وضعه مقلوب خلال الليل يساهم بقدر كبير بتقليل درجة حرارته ومنع ارتفاعها ونتيجة لهذا الحفاظ على الهاتف و بطاريته، كما أنه يساعد في الحفاظ على الشاشة من أي أضرار سواء من وقوع شيء عليها أو من ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

لماذا يجب وضع الهاتف مقلوبا على شاشته أثناء الليل

يتوجب وضع الهاتف مقلوب خلال الليل نظراً لما يلي:

وضع الجهاز مقلوب خلال الليل يساهم بشكل فعال بتقليل حرارة البطارية وعدم التصاق الشاشة بشكل مباشر بأي جسم آخر وبالتالي الحفاظ عليها من أي صدمات.

كما يحمي الجهاز من أي خدوش بالكاميرا الخلفية وإضافة إلى مستشعر البصمة من التلف.

يساهم في إطالة عمر البطارية والحفاظ عليها بحصولها على التهوية الجيدة ويسمح للهواء بالتسلل إليها مما يجعلها محافظة على درجه حرارتها باردة.

هناك الكثير من أنواع الهواتف التي تمتلك كاميرا بارزة وخصوصاً الهواتف الحديثة، لذلك تعد من أهم الامور للحفاظ عليها ومنع احتكاكها باي سطح.

إرشادات للحفاظ على الهاتف

هناك بعض من الإرشادات الواجب أخذها الاعتبار للحفاظ على الهاتف المحمول ومنها ما يلي: