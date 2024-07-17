“غرامــة سيارتــي كــام“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق ur.gov.iq مديرية المرور العامة

أطلقت مديرية المرور العامة في العراق منصة إلكترونية والتي تساعد المواطنين في الاستعلام عن غرامات المرور العامة كما أنه يمكن أيضا للمواطن تسديد الغرامات من خلال المنصة وذلك بدلا من الذهاب إلى مكاتب المرور وهذا يعد توفيرا لهم للوقت والجهد ولكن يجب على المواطن عند التسديد من خلال المنصة أن يقوم بطباعة الإيصال والاحتفاظ به، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

غرامات المرور العامة

أصبح في الوقت الحالي من السهل على جميع المواطنين في العراق الاستعلام عن غرامات المرور العامة وبضغطة زر واحدة وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب على المواطن الدخول على الصفحة الرسمية لمنصة أور. بعد ذلك من قائمة الخدمات التي تقدمها المنصة يجب عليك النقر على خيار غرامات المرور. في تلك الخطوة سوف يتطلب من المواطن كتابة رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة. بمجرد أن تقوم بالضغط على زر بحث سوف تظهر لك قائمة توضح كافة المخالفات التي ارتكبها المواطن. في حالة إذا كنت لا تمتلك رقم ألماني قم بالتوجه إلى قسم المرور القريب منك واحصل عليه.

خطوات تسديد غرامات المرور العامة

ننصحك بتسديد الغرامات المرورية المسجلة على السيارة في أقرب وقت وذلك حتى لا تتعرض لغرامة تأخير وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: