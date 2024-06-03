15 كــــوود سحــــري.. استبدال اكواد فري فاير FREE FIRE في ثواني موقع غارينا || تنزيل اللعبة الأصلية

تم إطلاق مجموعة جديدة من اكواد فري فاير الغير مستخدمة وأكواد فري فاير هي مجموعة من الرموز التي يقوم اللاعب باستخدامها ويحصل من خلالها على العديد من المكافآت والجوائز المختلفة، كما يمكنك أيضا من خلالها الحصول على الجواهر والأسلحة ولكن يجب الحرص على استخدام كود فعال وذلك من أجل نجاح عملية الاستبدال وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

اكواد فري فاير

يوجد عدد كبير من اكواد فري فاير التي تساعدك في تخطي الصعوبات داخل اللعبة كما أنها تساعدك أيضا في تحقيق الفوز وهي:

FFPQ-12RS-T3U4 FFB6-7N8M-9K0L FFWX-YZ12-34V5 FFMN-OPQR-STUV FFCD-EFGH-IJKL FF6X-Y7Z8-90AB FF1S-T2U3-V4W5 FFAB-1CDE-2FGH FF34-5GH6-7IJK FF8L-9MN0-1OPQ FF2R-3STU-4VWX FF5Y-6Z12-3XW4 FFC5-V6B7-N8M9 FF0K-L1PQ-2A3S FFD4-5FG6-H7J8

خطوات استبدال أكواد فري فاير

يجب على اللاعب اتباع الخطوات الآتية من أجل استبدال اكواد فري فاير بنجاح:

أولا يتطلب من اللاعب الدخول على الموقع الرسمي للعبة. ثانيا يجب على اللاعب تسجيل الدخول إلى الموقع وذلك باستخدام حسابه الشخصي على الفيس بوك أو الجيميل. ثالثا يرجى النقر على خيار استبدال الأكواد. رابعا قم بتدوين الكود في المكان المخصص له بشكل صحيح. خامسا قم بالضغط على أيقونة موافق وسوف تحصل على الهدايا بالفعل.

خطوات تحميل لعبة فري فاير