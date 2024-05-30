“السيدات تركض خلفك GTA 5“ شفرات جاتا وكلمات السر GTA San Andreas || السيارة الطائرة وحزمة الأسلحة

من أكثر الأشياء التي ازداد معدل السابقة البحث عنها في الآونة السابقة هي شفرات جاتا، وشفرات جاتا هي عبارة عن مجموعة من الأكواد التي يقوم اللاعب باستخدامها أثناء اللعب وذلك من أجل الحصول على أسلحة أو معدات أو ملابس جديدة، كما يمكنك أيضا من خلالها الهروب من الشرطة أو طلب الشرطة فهي تساعد اللاعب في إنجاز المهام المطلوبة منه داخل اللعبة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

شفرات جاتا

يوجد عدد لا حصر له من شفرات جاتا والتي تحصل على العديد من المميزات داخل اللعبة بمجرد أن تقوم باستخدامها:

توفر لك حزمة اسلحة 1 THUGSTOOLS

تمنحك حزمة أسلحة 2 PROFESSIONALTOOLS

يمكنك من خلالها الحصول على حزمة أسلحة 3 NUTTERTOOLS

تساعدك في الاستشفاء ASPIRINE

تقوم بإظهار الدبابة PANZER

تمنحك درع تام PRECIOUSPROTECTION

تجعلك تقوم السيارة على سطح الماء SEAWAYS

تمنحك السيارة الطائرة COMEFLYWITHME

عند استخدامها تقوم بتفجير جميع السيارات BIGBANG

تجعل اشارة المرور خضراء GREENLIGHT

عند استخدامها تعمل على زيادة مطاردة الشرطة لك YOUWONTTAKEMEALIVE

تساعدك في تقليل نجوم الشرطة LEAVEMEALONE

تجعل جميع السيدات تركض خلفك FANNYMAGNET

تجعل السائقين عدوانيين MIAMITRAFFIC

عند استخدامها تقوم بجعل جميع السيارات سوداء اللون IWANTITPAINTEDBLACK

تجعلك تتحكم في قيادة السيارة GRIPISEVERYTHING

تجعل جميع السيارات ذات اللون الوردي AHAIRDRESSERSCAR

عند استخدامها تجعل عجلات السيارة فقط مرئية WHEELSAREALLINEED

تقوم بجعل الآخرين يقوموا بخبط سيارة اللاعب HOPINGIRL

تجعل الجميع يقاتل بعضه FIGHTFIGHTFIGHT

عند استخدامها يقوم الجميع بمهاجمة اللاعب NOBODYLIKESME

تجعل السيدات مسلحة OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS

تمنحك سيارة نقل الموتى THELASTRIDE

توفر لك سيارة قمامة RUBBISHCAR

يمكنك من خلالها الحصول على سيارة سباق GETTHEREVERYFASTINDEED

خطوات استخدام شفرات جاتا

من أجل استخدام شفرات جاتا بنجاح يجب عليك فتح اللعبة وتقوم بكتابة الشفرة التي تريدها أثناء اللعب ولكن يجب عليك كتابتها بشكل سريع وذلك حتى تتم المهمة بنجاح.