“السيدات تركض خلفك GTA 5“ شفرات جاتا وكلمات السر GTA San Andreas || السيارة الطائرة وحزمة الأسلحة

من أكثر الأشياء التي ازداد معدل السابقة البحث عنها في الآونة السابقة هي شفرات جاتا، وشفرات جاتا هي عبارة عن مجموعة من الأكواد التي يقوم اللاعب باستخدامها أثناء اللعب وذلك من أجل الحصول على أسلحة أو معدات أو ملابس جديدة، كما يمكنك أيضا من خلالها الهروب من الشرطة أو طلب الشرطة فهي تساعد اللاعب في إنجاز المهام المطلوبة منه داخل اللعبة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
شفرات جاتا
يوجد عدد لا حصر له من شفرات جاتا والتي تحصل على العديد من المميزات داخل اللعبة بمجرد أن تقوم باستخدامها:
- توفر لك حزمة اسلحة 1 THUGSTOOLS
- تمنحك حزمة أسلحة 2 PROFESSIONALTOOLS
- يمكنك من خلالها الحصول على حزمة أسلحة 3 NUTTERTOOLS
- تساعدك في الاستشفاء ASPIRINE
- تقوم بإظهار الدبابة PANZER
- تمنحك درع تام PRECIOUSPROTECTION
- تجعلك تقوم السيارة على سطح الماء SEAWAYS
- تمنحك السيارة الطائرة COMEFLYWITHME
- عند استخدامها تقوم بتفجير جميع السيارات BIGBANG
- تجعل اشارة المرور خضراء GREENLIGHT
- عند استخدامها تعمل على زيادة مطاردة الشرطة لك YOUWONTTAKEMEALIVE
- تساعدك في تقليل نجوم الشرطة LEAVEMEALONE
- تجعل جميع السيدات تركض خلفك FANNYMAGNET
- تجعل السائقين عدوانيين MIAMITRAFFIC
- عند استخدامها تقوم بجعل جميع السيارات سوداء اللون IWANTITPAINTEDBLACK
- تجعلك تتحكم في قيادة السيارة GRIPISEVERYTHING
- تجعل جميع السيارات ذات اللون الوردي AHAIRDRESSERSCAR
- عند استخدامها تجعل عجلات السيارة فقط مرئية WHEELSAREALLINEED
- تقوم بجعل الآخرين يقوموا بخبط سيارة اللاعب HOPINGIRL
- تجعل الجميع يقاتل بعضه FIGHTFIGHTFIGHT
- عند استخدامها يقوم الجميع بمهاجمة اللاعب NOBODYLIKESME
- تجعل السيدات مسلحة OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
- تمنحك سيارة نقل الموتى THELASTRIDE
- توفر لك سيارة قمامة RUBBISHCAR
- يمكنك من خلالها الحصول على سيارة سباق GETTHEREVERYFASTINDEED
خطوات استخدام شفرات جاتا
من أجل استخدام شفرات جاتا بنجاح يجب عليك فتح اللعبة وتقوم بكتابة الشفرة التي تريدها أثناء اللعب ولكن يجب عليك كتابتها بشكل سريع وذلك حتى تتم المهمة بنجاح.