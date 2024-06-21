حضريها للعيال ووفري.. مقادير وطريقة عمل كفتة البطاطس الاقتصادية في المنزل

كفتة البطاطس من أهم الوجبات المفضلة للكثير وتتكون من بعض المكونات البسيطة المتوفرة بجميع المطابخ، كما أنها تحتوي على فوائد كبيرة لصحة الجسم وخصوصاً الأطفال ويمكن إضافة الجبن إليها أو بعض البهارات المحببة لدينا.

مكونات كفتة البطاطس

لعمل كفتة البطاطس لا بد من توافر بعضاً من المكونات ومنها ما يلي:

عدد 3 حبات من البطاطس المسلوقة وتهرس جيداً ونصف كوب من الجبنة الموزريلا.

ملعقة من الزبدة وملعقة من الملح صغيره ونصف ملعقة من الفلفل الأسود والكمون، جوزة الطيب و كزبرة ناشفة، ببريكا، البقدونس الناشف.

بيضة مخفوقة جيداً وكوب واحد من البقسماط.

زيت وفير يستخدم في القلي.

خطوات تحضير كفتة البطاطس

لتحضير كفتة البطاطس بكل سهولة اتبع الاتي: