بطعم ألذ من الجاهز.. طريقه عمل الحواوشي البلدي في المنزل بمقادير مظبوطة على الشعرة !!

الحواوشي من أشهر الأكلات المصرية و الشعبية المفضلة لدى الصغار والكبار ويرجع هذا إلى مذاقه المميز وفائدته الكبيرة لما يحتوي عليه من بروتينات والنشويات تعمل على تقوية جهاز المناعة ويقي من الأمراض المختلفة ومنها الالتهابات وفقر الدم ويتضمن فيتامين د وفيتامين ب ومن أسهل الوصفات البسيطة لدى الكثير من ربات البيوت.

طريقه عمل الحواوشي

هناك بعض المكونات الواجب توافرها لعمل الحواوشي ومنها ما يلي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة وقطعة من اللية تفرم جيداً مع اللحم.

نصف كيلو من البصل المفروم وعدد 1 فص ثوم مفروم.

ثمرة واحدة من الطماطم وربع كيلو من الفلفل الرومي الأخضر مقطعين مكعبات صغيرة.

بقدونس مفروم على حسب الرغبة وملعقة من زيت الذرة.

بهارات من الفلفل الاسود و جوزة الطيب و الحبهان المطحون والقرفة و البيكنج صودا بالقدر المفضل لدينا.

خبز بلدي أسمر وزبدة أو سمنة بلدي.

خطوات تحضير الحواوشي

لعمل الحواوشي اتبع الخطوات الآتية:

بوعاء عميق ضع اللحمة المفروم ثم أضف إليها لِية الضاني المفرومة، اضف الفلفل والطماطم والثوم والبقدونس والزيت و قلبهم جيداً لعمل عجينة متجانسة.

ثم اضف كافة أنواع التوابل التي قمنا بذكرها سابقاً.

احضر الخبز الاسمر البلدي وقم بعمل فتحة صغيرة من الجانب لإضافة اللحمة من خلالها، عليك تسويتها جيداً بالضغط قليلاً عليها.

احضر صنية مناسبة وقم بدهنها زبدة أو سمنة ثم قم برص الحواوشي وادخله لفرن ساخن ومتابعته لحين التأكد من تمام التسوية.

طريقة أخرى لتسوية الحواوشي