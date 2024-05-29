فلوس زيادة تعدب الـ 1500.. زيادة المعاشات لملايين المواطنين في ها الموعد

من المتوقع أن تعلن وزارة التضامن الإجتماعي في القريب العاجل عن زيادة المعاشات للملايين في هذا الموعد، وهذا وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد الحد الأدنى لزيادة المعاش سنويا، على أن يتم البدء في تطبيق هذا في أول يناير من كل عام، من خلال هذا التقرير شرح وافي لكافة التفاصيل التي تشغل أصحاب المعاشات، تابعونا.

زيادة المعاشات للملايين في هذا الموعد

لقد أكدت بعض المصادر الموثوق بها أنه من المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى حوالي 1500 جنيه وهذا بدلا من 1300 جنية الذي كان هو قيمة الحد الأدنى للمعاش حاليا، وقد أوضح المصدر أيضا أنه من المرجح زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل الي 12 ألف جنيه وذلك بدلا من 10 آلاف و80 جنيها والذي يعد الحد الأقصى للمعاش حاليا.

زيادة الحد الأدنى للمعاش

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت مؤخرا برفع الحد الأدني للمعاش من بداية شهر يناير عام 2024 وكان كالاتي :

تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه وذلك بدلاً من 1105 في الذي كان محدد في عام 2023.

كما أنها قامت برفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 1080جنيه بدلاً من 8720 في الذي كان محدد في عام 2023.

زيادة خاصة لأصحاب المعاشات

كما أن أصحاب المعاشات خلال هذا العام 2024 قد حصلوا على أكبر زيادة إجتماعية لهم وفق قرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا بالإضافة إلى: