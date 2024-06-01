ارتفاع جديد: أسعار الحديد اليوم في مصر ..وسعر طن للحديد عز يصل نحو 41 ألف جنية

سجلت أسعار الحديد اليوم السبت 1 يونيو 2024 تراجع ملحوظ في السعر وهذا يعد مؤشرًا بالاستقرار في أسعار مواد البناء المرحلة القادمة في الأسواق المصرية، حيث أن هناك ارتفاع في سعر الحديد الاستثماري منذ أمس الجمعة لسعر للطن، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة للوزارة، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على سعر الحديد والأسمنت اليوم.

أسعار الحديد اليوم

الكثير من المواطنين يتابعون بشدة أسعار الحديد اليوم السبت 1 يونيو 2024 خاصةً المهتمين بمواد البناء وحركة العقارات، حيث أن الأسعار شهدت حالة من عدم الاستقرار في الشهور القليلة الماضية، لذا يريد الأشخاص التعرف يوميًا على سعر الحديد ومواد البناء الأخرى في السوق المصري، وفيما يلي نستعرض سعر أهم أنواع الحديد الأكثر طلبًا:

سعر طن حديد عز سجل اليوم مبلغ 41000 جنيهًا.

سعر طن الحديد الاستثماري سجل اليوم مبلغ 38750جنيهًا.

سعر طن حديد بشاي سجل اليوم مبلغ 41000 جنيهًا.

سعر طن حديد السويس للصلب: 39000 جنيهًا.

سعر طن حديد المصريين سجل 41000 جنيهًا.

سعر طن حديد الكومي سجل 38000 جنيهًا.

سعر طن حديد العشري سجل 37500 جنيهًا.

سعر طن مصر ستيل سجل 38000 جنيهًا.

سعر طن حديد بيانكو سجل 38000 جنيهًا.

حديد الجارحي سجل 39000 جنيهًا.

سعر طن حديد الداخلية سجل 42000 جنيهًا.

سعر طن حديد الجيوشي سجل 39000 جنيهًا.

أسعار الاسمنت اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت اليوم تراجعًا أيضًا، وفيما يلي أسعار الأسمنت في الأسواق: