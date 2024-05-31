اخر تحديث: أسعار الذهب اليوم في مصر “عيار 21 ب 3120” وتوقعات بالهبوط في الساعات المقبلة

يبحث المواطنين بشكل دائم عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 31 مايو 2024، حيث يختلف سعر المعدن الأصفر كل يوم عن اليوم الآخر، وفي بداية تعاملات اليوم في السوق المحلية أعلنت الشعبة العامة للذهب عن أن هناك ارتفاع في سعر جرام الذهب بحوالي 25 جنيهًا وذلك مقارنةً بسعر السوق في تعاملات الأمس، كما هناك بعض التوقعات حول زيادة الأسعار في الفترة القادمة بسبب انخفاض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مما يدعم من قوة سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يأتي ارتفاع سعر الذهب في مصر بناءً على صعود سعر الذهب عالميًا، حيث سجلت الأونصة نحو 2451 دولار خلال تعاملات اليوم بارتفاع وصل نسبته إلى 1.61%، وذلك فقًا لآخر التحديثات الخاصة ببيانات وكالة بلومبرج، وبعد تداولات عن ارتفاعات متتالية في اسعار أعيرة الذهب ينتظر السوق المحلي ومحلات الصاغة بدء التعامل ومعرفة اسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو والتي جاءت على هذا النحو التالي:

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3566 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3120 جنيهًا للجرام الواحد.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2674 جنيهًا للجرام الواحد.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2080 جنيهًا للجرام الواحد.

سجل سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع إلى 24960 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم

بعد الارتفاع المفاجئ في سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم، فقد سجلت اليوم سعر سبيكة الذهب لجميع الأوزان كالتالي: